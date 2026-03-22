Actuaria “hizo de todo” para eliminar expediente de González Daher, confirman testigos

La acusación presentada por la fiscala Ruth Benítez en contra de la actuaria Juliana Romero Maciel, por presuntamente modificar un expediente para beneficiar al usurero condenado Ramón González Daher, fue confirmada con las declaraciones del juez de Sentencias N° 21 Darío Javier Báez y la dactilógrafa Nair Villagra, en la jornada del juicio oral realizada este viernes último (20 de marzo).

El magistrado, como testigo clave del Ministerio Público, relató que luego descubrirse en el juzgado de Sentencias a su cargo que el expediente caratulado “Ramón González Daher s/ testimonio falso” había desaparecido del sistema Judisoft, junto a Juliana Romero Maciel, una de las actuarias del juzgado y que estaba a cargo de dicha causa, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, en fecha 30 de agosto de 2023.

Lea más: Actuaria acusada de extraviar expediente de RGD afronta juicio desde hoy

“Al tomar conocimiento de la desaparición del expediente le pedí a la actuaria Juliana Romero que venga a la oficina porque ella estaba con reposo médico por problemas respiratorios. Ella era persona de mi confianza por la amistad que tenían con mi esposa. Nos apuramos en denunciaron el hecho ante la fiscalía porque era nuestra casa la que había sido violada”, enfatizó Báez durante su declaración en el juicio oral.

Resaltó que desde el día que descubrieron la desaparición del expediente, los demás funcionarios de su juzgado le indicaron que habría sido Juliana Romero Maciel la responsable, sin embargo, él se negaba a creer la situación. “Yo le defendía a capa y espada”, remarcó el juez de Sentencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Auditoría detectó sabotaje a favor de RGD

En atención a la gravedad de lo ocurrido el juez Darío Báez le pidió una explicación a su actuaria, Juliana Romero, sobre cómo pudo haberse borrado del sistema judicial un expediente que estaba a cargo de ella, de acuerdo a lo expresado por el magistrado durante su declaración en el juicio oral.

Lea más: Hicieron “desaparecer” expediente de Ramón González Daher en Juzgado

La ahora acusada respondió que era costumbre suya dejar anotada su contraseña del sistema Judisoft, en un post-it (nota adhesiva) que siempre estaba pegado por la pantalla de su computadora. Agregó que eso pudo haber sido utilizado por otra persona para ingresar al sistema, con su usuario, y modificar el expediente.

Si bien Báez afirmó que nunca vio una nota pegada por la computadora de la actuaria, en ese momento seguía defendiéndola ante las acusaciones de sus compañeros de oficina, hasta que un funcionario de Informática del Poder Judicial, tras realizar la auditoría correspondiente, pidió al magistrado una reunión a solas y le mostró todo el itinerario que se siguió para eliminar del sistema judicial el expediente de Ramón González Daher.

“Fue ahí que le pedí a Juliana Romero que busque otro lugar para trabajar porque no quería perjudicarla, ya que era amiga de mi esposa. Ya no la quería con nosotros en la oficina porque se descubrió lo que estaba haciendo. Todos teníamos miedo de lo que pudiera acontecer, ya que incluso vimos cómo ya estaba preparando otras cuestiones”, resaltó el juez Darío Báez.

Lea más: Juez “perdió la confianza” en sus funcionarios tras robo de cheques de RGD

Actuaria preparó todo para eliminar el expediente

Otro dato que aportó el magistrado durante su declaración ante el Tribunal de Sentencia que preside la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integran Yolanda Morel y Héctor Capurro, es que luego de descubrir que Juliana Romero había eliminado del sistema la causa de Ramón González Daher, los demás funcionarios de su oficina se animaron a contar cómo la ahora acusada venía preparando todo para hacer desaparecer incluso el expediente físico.

Báez confirmó que la carátula del expediente de RGD fue modificada por el nombre de una causa por estafa, en fecha 16 de agosto de 2023; y agregó que Juliana Romero “preparó todo y encaminó para que desaparezca también el expediente físico, solo que le salió mal la jugada”, de acuerdo con lo declarado por el magistrado.

Agregó que la ahora acusada fue tan astuta que utilizó a dos estudiantes de Derecho, que estaban haciendo pasantía en el juzgado de Sentencias, para que estos saquen el expediente físico del juzgado y le lleven hasta su vehículo, fuera del Palacio de Justicia de Asunción, en varias ocasiones.

Lea más: Confirman a Tribunal de Sentencia para juzgar a RGD, esta vez por presunto testimonio falso

A criterio del propio Báez, con esta “jugada” la actuaria se había asegurado que, una vez descubierta la desaparición del expediente, sean los pasantes quienes aparezcan en las cámaras de seguridad sacando el expediente del juzgado de Sentencias y no ella.

Tenía interés especial en expediente del usurero

El testimonio del juez de Sentencias Darío Báez fue confirmado y reforzado con la declaración de la dactilógrafa Nair Villagra, quien detalló paso a paso todas las irregularidades que se dieron en el expediente de “Ramón González Daher s/ testimonio falso”, entre ellas desaparición de 30 fojas del tomo 2, que no fue asentada por la actuaria Juliana Romero.

Villagra también señaló que al ingresar el expediente de RGD al juzgado de Sentencias, según el orden la causa debía quedar a cargo de la otra actuaria, sin embargo Juliana Romero Maciel pidió expresamente para encargarse del caso.

Lea más: Actuaria modificó causa contra RGD y la extravió para el sistema judicial

La funcionaria agregó que los fines de semanas, en varias oportunidades, Juliana Romero Maciel llevaba a su casa el expediente de la causa contra el usurero luqueño condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; con el argumento de que iba a trabajar sobre dicha causa.

El juicio oral y público prosigue este lunes 23, desde las 8:30, con la declaración de la otra actuaria que tiene el juzgado de Sentencias N° 21 de la capital, a cargo del juez Darío Báez.