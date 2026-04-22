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22 de abril de 2026 - 18:07

La reducción del plantel médico obliga a limitar la atención a pacientes renales en el Hospital Regional de Paraguarí

Acceso al Hospital Regional de Paraguarí, donde se requiere la contratación de personal para el área de nefrología.
Acceso al Hospital Regional de Paraguarí, donde se requiere la contratación de personal para el área de nefrología.abc color

PARAGUARÍ. La reducción del plantel médico en el área de nefrología obligó al Hospital Regional de Paraguarí a restringir el horario de atención a pacientes renales. Se limitó el servicio a dos turnos diarios, con lo que quedaron sin cobertura los nuevos casos en el departamento..

Por Emilce Ramírez

El centro asistencial, que actualmente atiende a 32 pacientes con enfermedades renales crónicas, suspendió el turno nocturno debido a la falta de nefrólogos y personal de enfermería especializado. Según explicó el director del hospital, doctor Luis Yd, para reactivar la atención completa se requiere la contratación urgente de más especialistas y licenciados en enfermería capacitados en el área.

Piden contratación de más nefrólogos en el Hospital Regional de Paraguarí.
Equipos para diálisis en el área de Nefrología del Hospital Regional de Paraguarí.

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La medida genera preocupación entre los pacientes, ya que al menos seis personas se encuentran en lista de espera para iniciar tratamiento. Otros casos más urgentes deben ser derivados a centros asistenciales fuera del departamento para continuar con sus sesiones de diálisis, según explicaron.

El doctor Yd dijo que, para paliar esta situación, disponen del servicio de diálisis peritoneal para los pacientes crónicos, mediante el cual unos 12 siguen en tratamiento con la terapia dialítica. Los enfermos son capacitados durante un mes, se les coloca un catéter y luego, en sus casas y bajo estricto cuidado de higiene, pueden continuar sus tratamientos. El Ministerio de Salud les provee los insumos necesarios, explicó.

El Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí, posa en su oficina el 22 de abril de 2026.
Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí.

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El área de Nefrología del hospital ofrece también la preparación del paciente para trasplante renal.

“El servicio funcionaba anteriormente en tres turnos, desde las 07:00 hasta las 22:00, pero la reducción del plantel médico nos obligó a limitar la cobertura”, señaló el director.

El hospital dispone de nueve máquinas de diálisis —una en la unidad de terapia intensiva y el resto en el área nefrológica—, pero la falta de recursos humanos impide su uso pleno.

Ante esta realidad, familiares y afectados insisten en la necesidad de ampliar el servicio, señaló Genaro Rojas. Su esposa tuvo que trasladarse al Hospital Nacional de Itauguá (HNI) para realizarse la diálisis, lo que representa un gasto adicional, ya que deben viajar día por medio.

En el Hospital Regional de Paraguarí aguardan habilitación de más turnos para diálisis.
En el Hospital Regional de Paraguarí aguardan habilitación de más turnos para diálisis.

Finalmente, el doctor Yd indicó que se realizaron las gestiones ante las autoridades sanitarias para la ampliación del plantel. “Con más profesionales podremos ampliar la cobertura y garantizar el acceso al tratamiento en el departamento”, afirmó.