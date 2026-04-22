MEC: Desesperada denuncia de docente que sufre por lento trámite para jubilarse

La profesora Alicia Ortiz González realizó, hace más de un año, los trámites necesarios para acceder a la jubilación. Lo hizo ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y también ante el MEF. Sin embargo, hasta ahora no cuenta con la resolución que debe expedir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según denunciaron sus familiares.

La docente clama por ayuda con sus trámites jubilatorios, debido a que una de sus hija tiene una grave enfermedad, necesita estudios y cuidado permanente. Incluso cuenta con una constancia médica que respalda que la niña requiere de atención permanente, las 24 horas.

“Lastimosamente estamos esperando todavía el expediente que debe salir del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros ya agotamos todas las instancias, estamos desesperados por esta situación. Ambos trabajamos, salimos muy temprano y regresamos ya tarde a la casa, por la noche y durante el día no tenemos cómo cuidar a nuestra hija”, lamentó el marido de la profesora, Sever del Puerto.

Los familiares expresaron que al cuadro de la hija, se suma que la docente también cuenta con un diagnóstico médico muy grave, todavía pendiente de varios estudios, entre ellos una colonoscopia.

Miles de docentes en lista de espera para jubilarse

Miles de profesores del sector público están en lista de espera para poder acceder a la jubilación; algunos tienen papeles pendientes de hace un año o más, como el grave caso de la profesora Alicia Ortiz González, quien cumple funciones en una escuela pública de San Lorenzo.

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Para algunos educadores, como Ortiz, los expedientes están trabados en el Ministerio de Economía; para otros, falta la desvinculación por parte del MEC.

El pasado 8 de abril, un grupo de profesoras protestó ante la cartera educativa por la excesiva burocracia para contar con las desvinculaciones y dejar el aula luego de los años de servicio requeridos.