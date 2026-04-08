MEC: docentes protestan por lento trámite para jubilarse

Un grupo de docentes de escuelas públicas, protesta en estos momentos frente a oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), exigiendo celeridad en los trámites para acceder a la jubilación.

Las profesoras indicaron que ya cuentan con sus respectivas resoluciones emitidas por la cartera educativa, en algunos casos ya desde el 2024. Pero, todavía necesitan la resolución de desvinculaciones para poder acceder a sus haberes y dejar las salas de clase.

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“Están tardando demasiado, dilatan por algún motivo que desconocemos”, lamentó la profesora Antonia Cuellar, de Concepción.

Los educadores también indican que pese a varias consultas a distintas instancias del Ministerio, hasta la fecha fueron informados sobre el motivo de esta tardanza.

Masiva jubilación de docentes

Según datos de la cartera educativa, al año se jubilan entre 3.000 a 5.000 docentes en Paraguay, situación que genera, en muchas ocasiones, que no se puedan cubrir los cargos que quedan vacantes en las aulas.

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Son alrededor de 3.000 los profesores que están en el grupo de trabajadores que piden al MEC mayor agilidad en los trámites para pasar a retiro, según indicaron durante la protesta.

Propuesta del MEC

El ministro de Educación, Luis Ramírez, se refirió brevemente al tema este lunes, luego de la reapertura del Colegio Nacional de la Capital (CNC).

“Esto es algo que tenemos que tratar de solucionar de raíz, tenemos una idea. Ocurre que, el maestro que se jubila, sale en agosto por ejemplo, cuando terminamos el año, se jubila y después quién va a entrar ahí en esa aula, cómo va a entrar (en esa época del año)”, aseguró.

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Entonces, lo que plantea el Ministerio es definir de antemano que maestro pueda retirarse en diciembre o en febrero, no en cualquier fecha del año, como ocurre actualmente.

“Eso me permite a mí tener un esquema organizado para los reemplazos de los que se van jubilando”, remarcó Ramírez.