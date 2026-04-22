Nacionales
22 de abril de 2026 - 11:04

MNP exige clausura de celdas de aislamiento en la cárcel de Misiones por condiciones inhumanas

Un un equipo de técnicos y especialistas inspeccionaron la Penitenciaría Regional de Misiones.
Un un equipo de técnicos y especialistas inspeccionaron la Penitenciaría Regional de Misiones.

Tras una inspección de tres días, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detectó graves fallas de habitabilidad y seguridad. Alertan que el sector de varones vulnera derechos fundamentales y estándares internacionales.

Por ABC Color

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) encendió las alarmas sobre la situación de la Penitenciaría Regional de Misiones tras una visita de monitoreo realizada entre el 13 y el 15 de abril de 2026.

Al concluir la inspección, la institución solicitó de manera urgente a la dirección del penal la clausura inmediata de las celdas de aislamiento en el pabellón de varones.

La medida responde a la falta de condiciones mínimas de habitabilidad, dignidad y seguridad. Según los comisionados, estos espacios no solo son deficientes, sino que representan un riesgo directo de vulneración de derechos humanos, incumpliendo normativas nacionales y tratados internacionales.

La Penitenciaría de Misiones alberga hoy a 1.888 personas, una cifra que refleja la persistente crisis de superpoblación, agravada por una alta proporción de internos bajo el régimen de prisión preventiva.

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Durante el operativo, el equipo técnico evaluó puntos críticos que incluyen:

  • Calidad de la alimentación y acceso a salud
  • Programas de educación y acceso a la justicia
  • Protocolos disciplinarios y prevención de torturas o malos tratos

La delegación estuvo encabezada por el comisionado nacional Camilo Filártiga Callizo, acompañado por los comisionados Oscar Ayala Amarilla, Elba Núñez y un equipo multidisciplinario de técnicos y especialistas.

La orden de cerrar el sector de aislamiento marca un precedente inmediato ante la urgencia de garantizar condiciones de reclusión que respeten la integridad humana y refuercen la supervisión judicial en el sistema penitenciario paraguayo.