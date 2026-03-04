Población carcelaria se concentra en cinco penales y más del 60% de los presos está sin condena

Según los datos difundidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) a enero del 2026, en Paraguay existen 19.874 personas privadas de libertad distribuidas en las distintas penitenciarías del país. De esta cifra se desprende que 18.743 son hombres y 1.131 son mujeres.

En cuanto a la situación procesal, el MNP detalla que el 61,7%, es decir 2.269 presos no tiene condena, frente al 38,3% (7.605).

Otro aspecto resaltado en el informe tiene que ver con la distribución de los reclusos en las 19 cárceles de todo el país, ya que el 49% se concentra en cinco establecimientos: Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Cárcel Regional de Coronel Oviedo, Cárcel Regional de Concepción, Cárcel Regional de Misiones y la Penitenciaría Padre Juan A. de la Vega en Emboscada.

El MNP observa una sobrepoblación crítica en varios penales que albergan a mucho más que el doble de presos que permite su capacidad. En ese sentido, se detalla que los criterios para esta medición difieren con los del Ministerio de Justicia (MJ). Como ejemplo, el penal de Villarrica tiene a 697 personas tras las rejas y el MJ considera que la capacidad es de solo 290; sin embargo, de acuerdo a MNP la capacidad real es de solo 53.

Reclusos en situación vulnerable

El relevamiento contabiliza 2.680 personas en condiciones de vulnerabilidad, lo que equivale al 13,49% del total de la población adulta privada de libertad. Entre los casos registrados se reportan:

Tuberculosis: 732 personas

VIH: 105 personas

Sífilis: 35 personas

Además, se consignan ocho mujeres embarazadas y la presencia de 18 niños/as que viven con sus madres en contextos de encierro.

