Obra que rescata la historia de Santiago será presentada en Hernandarias

El texto “Suenan los Secretos de Santiago” fue lanzado por primera vez en la Casa de la Cultura de Santiago, Misiones, el 30 de diciembre de 2025. Luego, el 12 de abril último, en la sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Fernando de la Mora. La actividad se desarrolló ante profesores de guaraní y directores de los institutos regionales del Ateneo.

El escritor Jorge Benítez señaló que mañana, Jueves, en el “Museo Itaipú Tierra Guaraní” será presentado también por primera vez para los lectores esteños el primer libro escrito sobre la historia del citado distrito misionero titulado “Santiago, Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe”. El material aborda aspectos históricos poco difundidos de la comunidad.

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Benítez mencionó también que ya fue confirmada una presentación del libro Suenan los Secretos de Santiago en Minas, Uruguay, en el marco de la 17 Jornada de Geohistoria, prevista para el 8 y 9 de mayo próximo. La obra continúa generando interés en distintos ámbitos culturales de la región.

Este libro abarca el origen mismo de la reducción que dio origen al pueblo santiagueño, hacia el año 1632, al norte del río Apa, hoy Mato Grosso do Sul, desde donde se trasladó en 1668-69 al sur del río Tebicuary, junto a Nuestra Señora de Fe, hoy Santa María. Es una descripción muy completa de lo que era la reducción hasta la expulsión de los jesuitas (1767-1768), cuando llegó a ser una comunidad muy próspera.

Describe también parcialmente el ocaso de la reducción y sus causas, señaló Benítez. “Es un trabajo que requirió mucha investigación bibliográfica sobre textos antiguos, archivos locales y observaciones propias en el terreno”, explicó.

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El contenido recoge datos históricos relevantes obtenidos mediante un riguroso proceso investigativo.

El primer libro, “Santiago, Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe”, abarca desde la declaración de Santiago como municipio en 1884 y hasta el año 1903, es decir, un período de dos décadas que fueron cruciales en la historia de este pueblo. Fue escrito a partir de investigaciones hechas en libros de actas que se conservan en la Municipalidad santiagueña, indico el escritor.

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