Denuncian por supuesta acusación falsa al intendente de Santiago

La abogada Patricia Llano explicó que la denuncia fue presentada el jueves último ante la Fiscalía de Santa Rosa, Misiones. La acusación penal se relaciona con una denuncia falsa realizada por el intendente Melchor Medina (ANR) contra aproximadamente 120 personas, donde no todos están en conocimiento de lo ocurrido, y que tiene como carátula producción de documentos de contenido falsos.

La denuncia surge a raíz de las tachas y reclamos sobre el traslado de electores promovidos por el Partido Colorado del distrito de Santiago, a través del precandidato a intendente de esta comunidad, Oscar Cuenca (ANR). Dirigentes de la ANR accedieron a copias respectivas de las actas y manifestaron una supuesta irregularidad en los certificados de Vida y Residencia realizados por los ciudadanos afectados en 2025.

Posteriormente, el intendente Medina se tomó la atribución de efectuar la denuncia contra las personas, interpretando que los documentos presentados por las mismas eran falsos, y finalmente se abrió una causa penal contra ellos, agregó la abogada. En otro momento, dijo que a partir de ahora la investigación queda a cargo del Ministerio Público, como corresponde, al igual que el desarrollo penal correspondiente.

Irregularidades en documentaciones de Vida y Residencia

Por su parte, Melchor Medina señaló que existe una causa abierta contra persona innominada por el supuesto hecho de traslado de electores al distrito de Santiago. La denuncia fue realizada en base a documentaciones de Vida y Residencia presumiblemente adulteradas, presentadas por familiares de la doctora Patricia Llano, quienes realizaron su traslado fijando residencia en la compañía San Ramón de este distrito, ante el Juzgado Electoral.

Al mismo tiempo, mencionó que el responsable de la Subcomisaría de Yacuty señaló que la firma y el sello que se observan en los documentos no corresponden a la institución.

“Si nos callamos ante estos hechos como ciudadanos, ¿qué será lo que nos espera? De mi parte estoy muy seguro de lo que se presentó, pero no es contra 120 personas como se menciona, sino contra persona innominada”, expresó.

Recientemente, dirigentes del Partido Colorado denunciaron ante el Juzgado Electoral un supuesto esquema de traslado irregular de electores al distrito de Santiago y no descartan la utilización de documentaciones policiales de contenido falso. Los denunciantes responsabilizan de lo ocurrido al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El presidente de la Seccional Colorada, titular de la Junta Municipal y actual candidato a intendente, el ingeniero Oscar Cuenca, calificó el hecho como “bastante grave”.

