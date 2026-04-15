Apoderado afirma que Alliana no representa al verdadero colorado y anticipa fugas en el oficialismo

Bernal manifestó que desde su perspectiva y la del movimiento Añetete, Alliana es una persona que no representa al verdadero colorado. Aseguró que se trata de alguien que proviene de otro partido político y cuya trayectoria es ampliamente conocida por la ciudadanía. Indicó además que su imagen se encuentra desgastada y que ha estado envuelto en manejos de dudosa procedencia. Entre los cuestionamientos mencionó casos de nepobabys vinculados a su entorno familiar. Estas situaciones, según expresó, afectan la credibilidad del dirigente dentro del electorado colorado.

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El concejal agregó que la confirmación de Alliana como presidenciable por Honor Colorado favorece ampliamente a Arnoldo Wiens. Consideró que esto podría derivar en una victoria contundente en todo el país, especialmente en el departamento de Misiones. Destacó que Wiens logró consolidar un importante equipo político en la zona, encabezado por el ingeniero Víctor Miranda y el exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Víctor “Bebeto” Achar. Señaló que las encuestas actuales posicionan favorablemente a Wiens, fortaleciendo así el proyecto político de Añetete.

Asimismo, indicó que las divisiones internas dentro de Honor Colorado son evidentes, pese a los intentos por desmentirlas. Explicó que existen sectores que buscan posicionar diferentes candidaturas presidenciales, lo que generó tensiones dentro del movimiento. Recordó que incluso surgieron nombres como Marcos Riquelme y Juan Carlos Baruja en ese contexto.

Según Bernal, la decisión de instalar a Alliana como precandidato responde a la necesidad de evitar conflictos internos mayores. No obstante, advirtió que las disputas podrían trasladarse a la definición de la candidatura a vicepresidente.

El dirigente aseguró que las fugas dentro de Honor Colorado se darán en todo el país, con especial énfasis en Misiones. Señaló que existen situaciones internas que no siempre se hacen públicas, pero que son percibidas por la dirigencia y la militancia. Afirmó que algunos líderes políticos del oficialismo ya mantienen conversaciones con sectores disidentes. Estas negociaciones incluyen contactos con referentes nacionales y departamentales de cara a futuras visitas al departamento. En su opinión, estos movimientos reflejan el debilitamiento del oficialismo.

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Bernal informó que el movimiento Añetete cuenta actualmente con nueve candidaturas en el departamento de Misiones. Precisó que siete corresponden a candidatos a intendentes con sus respectivas listas de concejales municipales. Añadió que en dos distritos solo se presentan candidaturas a la concejalía.

Finalmente, indicó que existe la posibilidad de sumar a intendentes que están culminando sus períodos de gestión. Según señaló, estas adhesiones podrían fortalecer aún más la estructura política del movimiento en la región.

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