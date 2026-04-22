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22 de abril de 2026 - 13:35

Ruta Tobatí–Arroyos y Esteros: denuncian bacheo mínimo pese a millonaria inversión anunciada

La ruta Tobatí–Arroyos y Esteros lleva años en pésimas condiciones, con baches y tramos deteriorados que ponen en riesgo a conductores.
La ruta Tobatí–Arroyos y Esteros lleva años en pésimas condiciones, con baches y tramos deteriorados que ponen en riesgo a conductores.Faustina Agüero

Pobladores de Arroyos y Esteros cuestionan los trabajos encarados en la ruta, que conecta con Tobatí, y aseguran que las intervenciones son insuficientes. Según denuncias, apenas se realizó el bacheo de unos 1.000 metros, lo que contrasta con el anuncio oficial de mejoras integrales en los 29 kilómetros del tramo.

Por Faustina Agüero

Edgar Martínez, poblador de la zona, describió la situación como crítica. Señaló que la ruta que une Arroyos y Esteros con Tobatí es la que necesita intervención porque es un desastre como se encuentra y es prácticamente intransitable. Agregó que, en muchos sectores, los conductores se ven obligados a circular por la banquina ante la gran cantidad de baches.

Además, afirmó que todo el tramo entre los kilómetros 55 y 60 está repleto de hoyos.

“No hay un solo lugar donde no haya baches. La gente abre camino como puede, incluso fuera del asfalto”, expresó.

Añadió que resulta “increíble” que aún no se haya registrado un accidente grave, considerando el alto tránsito de vehículos livianos, motocicletas y camiones de gran porte.

El denunciante también cuestionó la focalización de los trabajos. “Solo se bacheó media calzada cerca de la casa del gobernador Denis Lichi, unos 1.000 metros nada más”, afirmó, sugiriendo un trato preferencial en la intervención.

La ruta está en desastrosas condiciones.
La ruta está en desastrosas condiciones.

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MOPC anunció obras

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había informado el pasado 17 de abril que las obras ya están a punto y que ya estaban generando beneficios para unos 55.000 habitantes.

Según la cartera estatal, los trabajos iniciados en marzo incluyen bacheo intensivo, rebaje de banquinas y limpieza de la franja de dominio, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación.

El proyecto contempla una inversión de G. 63.937 millones y está a cargo de la empresa Proel Ingeniería, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Desde el MOPC aseguran que las tareas si se desarrollan y que continuarán de forma sostenida para garantizar la transitabilidad en todo el tramo.

No obstante, en terreno, la percepción ciudadana es distinta. Los pobladores sostienen que los avances no se reflejan en la realidad diaria y exigen intervenciones más amplias y urgentes, antes de que la precariedad de la ruta derive en consecuencias mayores.

El MOPC compartió esta imagen donde se observa el inicio del recapado en un tramo de la ruta que no presenta los baches más peligrosos. Según pobladores de Arroyos y Esteros, los trabajos se realizaron solo en unos 1.000 metros y luego quedaron paralizados.
El MOPC compartió esta imagen donde se observa el inicio del recapado en un tramo de la ruta, que no presenta los baches más peligrosos. Según pobladores de Arroyos y Esteros, los trabajos se realizaron solo en unos 1.000 metros y luego quedaron paralizados.

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