Ruta Tobatí–Arroyos y Esteros: denuncian bacheo mínimo pese a millonaria inversión anunciada

Edgar Martínez, poblador de la zona, describió la situación como crítica. Señaló que la ruta que une Arroyos y Esteros con Tobatí es la que necesita intervención porque es un desastre como se encuentra y es prácticamente intransitable. Agregó que, en muchos sectores, los conductores se ven obligados a circular por la banquina ante la gran cantidad de baches.

Además, afirmó que todo el tramo entre los kilómetros 55 y 60 está repleto de hoyos.

“No hay un solo lugar donde no haya baches. La gente abre camino como puede, incluso fuera del asfalto”, expresó.

Añadió que resulta “increíble” que aún no se haya registrado un accidente grave, considerando el alto tránsito de vehículos livianos, motocicletas y camiones de gran porte.

El denunciante también cuestionó la focalización de los trabajos. “Solo se bacheó media calzada cerca de la casa del gobernador Denis Lichi, unos 1.000 metros nada más”, afirmó, sugiriendo un trato preferencial en la intervención.

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MOPC anunció obras

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había informado el pasado 17 de abril que las obras ya están a punto y que ya estaban generando beneficios para unos 55.000 habitantes.

Según la cartera estatal, los trabajos iniciados en marzo incluyen bacheo intensivo, rebaje de banquinas y limpieza de la franja de dominio, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación.

El proyecto contempla una inversión de G. 63.937 millones y está a cargo de la empresa Proel Ingeniería, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Desde el MOPC aseguran que las tareas si se desarrollan y que continuarán de forma sostenida para garantizar la transitabilidad en todo el tramo.

No obstante, en terreno, la percepción ciudadana es distinta. Los pobladores sostienen que los avances no se reflejan en la realidad diaria y exigen intervenciones más amplias y urgentes, antes de que la precariedad de la ruta derive en consecuencias mayores.

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