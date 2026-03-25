MOPC destaca mejoras viales en Cordillera, pero Arroyos y Esteros y Juan de Mena siguen sin intervención

Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asegura que está arreglando la zona de Arroyos y Esteros, pobladores y autoridades locales aseguran que los trabajos prácticamente no se ejecutan. La situación en Juan de Mena es aún más grave: la ruta nunca fue intervenida y se encuentra en completo abandono, profundizando el aislamiento y complicando seriamente la vida cotidiana de los habitantes.

La falta de mantenimiento prolongado ha provocado tramos con baches enormes, erosión de la calzada y zonas donde el tránsito se vuelve casi imposible, incluso para vehículos livianos.

La concejal Sonia Bernal (ANR) recordó que en febrero de este año el MOPC colocó un cartel en el tramo del kilómetro 100, pero hasta ahora no se registran avances concretos. “Queremos saber si la ministra ya está trabajando para solucionar este problema que venimos sufriendo desde hace más de tres años”, señaló.

Bernal describió la ruta como “un verdadero peligro” para quienes transitan por ella. “Hay lugares donde ya no podés esquivar los baches, porque prácticamente están cortando el camino. Tenés que frenar, bajar despacito y maniobrar con mucho cuidado para no romper el vehículo. En algunos tramos, la vía está tan deteriorada que ni siquiera se puede pasar de noche sin arriesgarse”, relató.

El deterioro de la vía afecta a todos los vecinos, pero también a funcionarios que deben cumplir con sus responsabilidades. Entre ellos, mencionó al juez de paz, que todos los días se ve obligado a trasladarse por la ruta, incluso en horario nocturno, para cumplir con sus funciones. “El riesgo es diario, sobre todo para quienes no conocen la ruta. La situación es insostenible y cada vez peor”, lamentó Bernal.

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Mientras el MOPC asegura que realiza trabajos de ripio, drenaje y cuneteado en varios distritos, en Arroyos y Esteros las obras prácticamente no se ejecutan, y en Juan de Mena el abandono es total.

Para los pobladores, la sensación de abandono es constante y la esperanza de una solución definitiva se mantiene como una demanda urgente y reiterada ante las autoridades.

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Sin respuesta oficial

Daniel Coronel, de la Coordinación de Prensa del MOPC, señaló que respecto a las obras en la ruta Arroyos y Esteros – Tobatí, se están realizando las averiguaciones correspondientes para brindar una respuesta precisa. Añadió que lo mismo ocurre con la ciudad de Juan de Mena.

Por otra parte, se intentó contactar a la ministra de Obras, Claudia Centurión, al número con terminación 969, pero no respondió. Se mantiene la apertura para recibir su versión sobre el caso.

Este medio aguarda una respuesta oficial de la ministra.

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