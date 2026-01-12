Ruta Tobatí–Arroyos y Esteros en estado calamitoso: baches ponen en riesgo a conductores

Los automovilistas se ven obligados a reducir drásticamente la velocidad para evitar daños en sus vehículos o a realizar maniobras peligrosas para esquivar los profundos cráteres abiertos en el asfalto.

La situación representa un riesgo constante de accidentes, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es reducida; o en días de lluvia, cuando los baches se llenan de agua y se transforman en trampas invisibles.

“Ya no sabemos cómo manejar en este tramo; uno se pasa de lado a lado buscando menos baches pero es imposible. Es un sufrimiento diario”, expresó Gabriel Maíz, conductpr que circula habitualmente por la zona.

Reclamos sin respuestas

A pesar de los reclamos reiterados de los usuarios de la ruta y pobladores de la zona, no se observa la presencia de cuadrillas de reparación ni existen anuncios de obras concretas para mejorar el tramo.

El deterioro del pavimento se agrava rápidamente y cada lluvia empeora aún más la situación. Los usuarios temen que, de no haber intervención de manera inmediata, el costo de una eventual reparación sea mucho mayor y que el tramo termine volviéndose intransitable.

Una deuda con el interior

La situación de la ruta Arroyos y Esteros–Tobatí refleja una problemática que se repite en distintos puntos del país: la falta de mantenimiento adecuado de las rutas secundarias. Mientras se anuncian inversiones millonarias en infraestructura vial, numerosas comunidades del interior siguen enfrentando caminos en pésimas condiciones, lo que atenta contra la seguridad vial y frena el desarrollo económico local.

Para saber por qué no se interviene el tramo que une Tobatí y Arroyos y Esteros, intentamos comunicarnos por teléfono con el gobernador del departamento de Cordillera, Denis Lichi (ANR), sin obtener respuesta.

También llamamos a la ministra de Obras Públicas Claudia Centurión, igualmente sin respuesta.

