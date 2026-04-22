Vecinos del barrio San Roque de Concepción denuncian calles en deplorables condiciones

Los charcos no solo se forman tras las lluvias, sino que, debido a la falta de desagües, casi todo el año los baches están llenos de agua, denunciaron los pobladores del sector Calaverita del barrio San Roque de la ciudad de Concepción. Esperan que las autoridades puedan enviar maquinarias para realizar los trabajos en las calles que precisan ser reparadas.

Según dijo Teodocia Deleón de González, pobladora de Calaverita, frente al oratorio San Miguel Arcángel existe un enorme bache lleno de agua donde muchas personas han caído.

“Esta calle se utiliza como una de las salidas hacia las escuelas y, lamentablemente, señoras con criaturas y hasta embarazadas se accidentaron en este lugar”, sostuvo.

Explicó que el charco parece un arroyo y es profundo. Por eso, al pasar por el sitio en motocicleta, sus ocupantes caen al agua.

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Agregó que han colectado firmas de los vecinos pidiendo que las calles de la zona sean reparadas, pero no han podido conversar con el intendente Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), porque su secretaria les ha dicho que no se encontraba en su despacho.

Por su parte, otra de las vecinas, Primitiva Cantero, lamentó que no tienen respuestas de la comuna local para el mejoramiento de las arterias.

“Ivai formal la ore calle ha hetama roprocura la arreglorãre ha mavavea ndopenai orerehe”, explicó.

De acuerdo con los moradores, en el sector Calaverita son más de 50 calles las que precisan urgente mantenimiento.