En canoa cruzan pobladores de Puerto Falcón tras inundación y por falta de puentes

El Puente Pararã, conocido por el sonido que hacía, desapareció tras la obras de un nuevo puente encaradas por el MOPC que reemplazaría justamente al puente antiguo para unir Puerto Falcón con Nueva Asunción.

Hace dos años que se iniciaron las obras; sin embargo, las mismas pararon en febrero. La zona está totalmente inundada, lo que hizo que sea intransitable, obligando a los pobladores a cruzar en botes, subiendo incluso sus motos a los mismos.

Esto lo hacen todos los días, desde hace una semana, incluso niños cruzan de esta manera, ya que hay una escuela en la zona a la que acuden varios estudiantes.

Las obras pararon hace varios meses, quedando a medias, lo que generó el aislamiento de los pobladores.

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Vecinos de Puerto Falcón aislados

Carolina Cáceres, vecina del lugar, lamentó que con la subida del agua las autoridades del MOPC no pudieron prever la culminación del puente.

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“Hace una semana que está todo inundado, no se puede pasar al otro lado. Usamos un camino alternativo cuando se construyó el nuevo puente para que podamos cruzar, pero ahora quedó inundado”, detalló.

Contó que el agua ya llegó hasta su casa. Además, según la información que dieron a los vecinos, tenían que entregarles el puente en marzo, pero para eso tenían que darles la indemnización para que puedan salir de la zona.

“Hasta hoy en día no sabemos nada de ellos, porque hay muchas versiones, vienen siempre los fiscalizadores, pero nunca nos dan una fecha exacta. De este lado hace por lo menos cuatro meses no están trabajando, ellos trabajan hacia Chaco’i, están trabajando para hacer la calle, pero de este lado ya hace bastante que no están haciendo más nada, porque nosotros tenemos que salir del lugar para que ellos puedan trabajar”, puntualizó.

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Exigen indemnización y culminación de puente en Puerto Falcón

Otra de las vecinas contó que la única forma de cruzar hacia Puerto Falcón es en canoa, perjudicando principalmente a los que tienen que ir y venir todos los días, porque el costo es de G. 10.000 por viaje en canoa.

“Es mucho y nosotros nos quedamos aislados porque el camino alternativo está bajo agua y estamos prácticamente sin trabajo”, indicó Norma.

Agregó que varias de las vecinas se dedican a vender comestibles, pero esto le perjudicó porque con la inundación y la falta de puentes se cortó la circulación de personas y ya nadie pasa por el lugar.

Agregó que la situación es difícil porque ya no venden nada y el MOPC en enero pasado dijeron que les iban a indemnizar y después ya no les dijeron más nada, ya no aparecieron y los vecinos se quedaron esperando una respuesta. La ministra nunca visitó tampoco la zona de la obra, solamente aparecieron los fiscalizadores.

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“Queremos una solución rápida, porque si vos estás enfermo, el camino es este nomás, no podemos ir por 19 porque ya es lejos, te vas a morir para irte por ahí, acá un paso nomás ya cruzamos y nos vamos. Es muy peligroso porque cualquiera se puede volcar y ahogarse”, reclamó.

El puente tiene que tener 75 metros de longitud. El MOPC hablaba de un 95% de avances de las obras en febrero de este año. Los vecinos hacen un llamado desesperado al MOPC y a la constructora a fin de ser indemnizados, ya que cuentan con los contratos firmados y de esa manera puedan salir de la zona afectada antes de que el agua avance y las casas queden totalmente inundadas.