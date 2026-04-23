Bebé prematura necesita costoso fortificador de leche para sobrevivir

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), se encuentra internada Griselda Isabel, una pequeña que llegó al mundo de forma prematura, hace 28 días. Con un peso de tan solo 1 kilo 240 gramos, su desarrollo depende de un “fortificador de leche materna”, un insumo vital que su familia no puede costear y que, para mayor complicación, no se comercializa en el país.

Iria Griselda Gómez Medina, abuela de la niña, relató a ABC la angustiante travesía que atraviesan. Explicó que la bebé permanece con asistencia respiratoria y, aunque recibe leche materna, no logra ganar el peso necesario para su recuperación. “La doctora nos pidió ese preparado porque es una bebé muy chiquitita. Ya le hicieron dos transfusiones de sangre por anemia”, expresó con preocupación.

Fortificador de leche no se consigue en el país

El producto recetado es un fortificador en polvo (suplemento de minerales y proteínas) de origen estadounidense que debe mezclarse con la leche materna para potenciar el crecimiento del lactante prematuro. Tras recorrer laboratorios y farmacias locales, la familia confirmó que el insumo solo podría conseguirse en Clorinda, Argentina.

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El costo es el principal obstáculo: cada sobrecito tendría un valor aproximado de G. 1.700.000, y el tratamiento inicial requiere una caja de seis unidades, elevando la cifra a más de G. 8.000.000.

La desesperación llevó a la familia a recurrir a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), pero la respuesta fue negativa. “Me dijeron que ellos no tienen esa leche para prematuros, que solo tienen preparados para adultos y ancianos encamados”, lamentó la abuela, quien a pesar de sufrir una discapacidad física y requerir un bastón, asegura estar dispuesta a viajar ella misma hasta la frontera para asegurar que el medicamento llegue en condiciones.

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¿Cómo ayudar?

Ante la falta del insumo y la urgencia del cuadro clínico, la familia apela a la solidaridad de la ciudadanía para juntar los fondos y darle a Griselda Isabel una oportunidad de salir adelante.

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Para quienes deseen colaborar con la familia, se encuentran habilitadas las transferencias a través de la plataforma Mango a nombre de Iria Griselda Gómez Medina bajo el Alias C.I 3732101.