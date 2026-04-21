Nacionales
21 de abril de 2026 - 13:58

Tras 572 días internada, Hospital Acosta Ñu evalúa condiciones para el alta de niña que quiere volver a casa

La pequeña con tubo en el cuello sonríe apoyada en su madre, a pesar de problema que posee.
Esthercita junto a su madre Clarisa Barrios. La niña está internada en el Hospital Acosta Ñu.Gentileza

El doctor Héctor Castro, director del Hospital Acosta Ñu, explicó que el alta de Esthercita, internada hace 572 días, depende de una compleja evaluación social y técnica. Además de la compra de un respirador portátil, se deben garantizar condiciones edilicias, estabilidad eléctrica y una red de asistencia en Puerto Casado para asegurar que el tratamiento domiciliario sea tan sólido como el hospitalario.

Por Nadia Cano

Esthercita, de cuatro años, permanece internada en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu desde hace un año y seis meses. Si bien su familia solicitó la ayuda de la ciudadanía para adquirir un respirador portátil para volver a su hogar en Alto Paraguay, la dirección médica del servicio que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) enfatiza que el proceso de externación para pacientes electrodependientes requiere de una logística que va más allá del equipo médico.

Fachada del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.
Fachada del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

El director del hospital, doctor Héctor Castro, aseguró a ABC que se está trabajando con Salud Pública para adquirir el equipo médico y también trabajan con el servicio social para analizar la viabilidad del traslado. “Se tiene que ver día a día el contexto del paciente y el contexto social. Para que la respiración asistida domiciliaria sea segura en un lugar tan distante como Puerto Casado, se deben asegurar garantías básicas, como la estabilidad de la corriente eléctrica y condiciones edilicias”, explicó.

El alta tras 572 días internada: el desafío de la distancia y los insumos

Castro señaló que el hospital ya tiene experiencia con pacientes en programas de asistencia domiciliaria, mencionando como ejemplo a niños con Atrofia Muscular Espinal (AME). Sin embargo, aseveró que la ubicación geográfica de la paciente es un factor crítico.

Dr. Héctor Castro, director general del Hospital Acosta Ñu.
Dr. Héctor Castro, director general del Hospital Acosta Ñu.

Castro fue enfático al indicar que se requiere la presencia de referentes de fisioterapia y nutrición cerca de la localidad. Además, el servicio social debe asegurar la provisión constante de filtros, tubuladuras y medicación. Precisó que la niña también requerirá controles periódicos en el hospital.

“Estamos aguardando la compra del respirador, pero por otro lado, se tiene que evaluar el seguimiento y la provisión de insumos ante una situación tan compleja”, puntualizó el director.

Evolución del cuadro clínico

A pesar de la dependencia del ventilador, el doctor Castro destacó que existen avances. La niña está ganando peso y se han podido ajustar a la baja las presiones del respirador para “descomplejizar” su estado lo máximo posible.

La pequeña Esthercita depende de un respirador portatil, para poder dejar el hospital y regresar a su hogar.
Una niña de Puerto Casado solicita ayuda para conseguir un respirador portátil y poder regresar a casa tras más de un año en el hospital.

Además, el director del hospital dijo que la madre de la niña, Clarisa Barros, ya recibe entrenamiento directo en la terapia, adquiriendo habilidades en aspiración de secreciones, manejo de gastrostomía y fisioterapia. Sin embargo, el retorno al Chaco sigue supeditado a que el sistema de salud pueda garantizar en el hogar la misma solidez de tratamiento que Esthercita recibe en el hospital.