Niño de 4 años necesita ayuda para continuar tratamiento para recuperar sus vías respiratorias

Liam de Jesús Bogarín Aguilera, de 4 años, atraviesa un delicado proceso de recuperación tras haber nacido a las 30 semanas de gestación con apenas un kilogramo de peso. Luego de permanecer seis meses internado, logró salir adelante con traqueotomía, oxígeno y sonda, en un cuadro que desde el inicio requirió cuidados intensivos.

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El niño se encuentra en etapa de retiro de la traqueotomía, un procedimiento necesario debido a que esta intervención interfiere en su desarrollo del habla. Sin embargo, el tratamiento no está exento de complicaciones: la traqueotomía derivó en la formación de granulomas y en una estenosis traqueal que obliga a constantes intervenciones.

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Fátima Aguilera, madre de Liam, explicó ya fue sometido a cuatro broncoscopias para dilatar sus vías aéreas.

“Los doctores le están abriendo sus vías respiratorias. Deben dilatar, lastimando a propósito para que cicatrice correctamente y alcance el tamaño adecuado”, relató.

Cada procedimiento implica su ingreso a terapia intensiva, lo que incrementa la complejidad y los costos.

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El pequeño se encontraba recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) tras su última intervención y deberá someterse a nuevos procedimientos en fechas próximas, incluyendo una quinta broncoscopia, además de controles posteriores.

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A la par, Liam necesita continuar con múltiples terapias semanales, entre ellas fonoaudiología, estimulación temprana y fisioterapia respiratoria. También requiere iniciar terapia ocupacional, un servicio que, según la familia, no está disponible en el sistema público.

Asimismo, debe someterse a estudios médicos pendientes y mantener controles constantes con especialistas en pediatría, neumología, endocrinología, nefrología y otorrinolaringología.

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La madre señaló que, si bien el padre del niño trabaja, los gastos médicos y terapéuticos superan ampliamente las posibilidades económicas del hogar. “Son muchos los gastos y necesitamos ayuda”, expresó.

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Ante esta situación, la familia apela a la solidaridad de la ciudadanía para poder continuar con el tratamiento que permita a Liam mejorar su calidad de vida y avanzar hacia su recuperación.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar aportes a través del alias CI 6016508, a nombre de Fátima Aguilera, o comunicarse al número de WhatsApp (0975) 948-162. Además, instan a la difusión del caso como una forma de apoyo al pequeño.