Confirman 40 años de prisión por feminicidio de María Ramona, hallada descuartizada en Caacupé

El Tribunal de Apelación de Cordillera confirmó la pena de 40 años de prisión impuesta a Víctor Cantero Sánchez, declarado culpable del feminicidio de María Ramona, un caso que generó fuerte conmoción en la ciudad de Caacupé.
La resolución fue dictada por los camaristas Segundo Ibarra, Susana Granado y Carlos Cabriza, quienes integran el Tribunal de Apelación Multifuero. Los magistrados ratificaron la sentencia de primera instancia al considerar que el acusado actuó con premeditación y realizó maniobras para intentar ocultar el crimen.
La condena se compone de 30 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad, alcanzando así la pena máxima establecida.
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Antecedentes
El crimen ocurrió en mayo de 2023, cuando María Ramona fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida en el cerro Cristo Rey de Caacupé. El caso generó alarma en la comunidad desde el primer momento.
Las investigaciones señalaron desde un inicio a su entonces pareja, Víctor Cantero Sánchez, como principal sospechoso. El hombre fue imputado por feminicidio, tras detectarse antecedentes de violencia física y psicológica en la relación.
La víctima, que estaba en el octavo mes de embarazo, fue brutalmente agredida y su cuerpo fue encontrado con signos de haber sido quemado y desmembrado. A raíz de estas circunstancias, el Ministerio Público amplió la imputación e incluyó también el delito de aborto.
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