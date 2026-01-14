Aberrante aumento de cifra de feminicidios en enero de 2026

En 2025, 37 fueron víctimas de feminicidios en nuestro país, 4 de ellas, menores de edad; otros 50 casos fueron de tentativa de feminicidio. Unos 69 hijos quedaron huérfanos. Dos de estos crímenes se dieron en enero.

Este lúgubre enero de 2026, tan solo hasta ayer, ya registra 5 casos de feminicidio, dos ocurridos en menos de 24 horas, entre la noche del lunes y ayer, de mañana, con un total de seis víctimas, porque una mamá fue asesinada con su hija de 12 años. Siete hijos quedaron huérfanos, incluido un niño de 9 años que resultó gravemente herido.

“Es realmente terrible y no podemos seguir así. Tenemos que reforzar las políticas públicas a favor de la mujer, el presupuesto, y trabajar toda la sociedad, y desde el Estado aún más, con el compromiso de erradicar este tipo de violencia. Es terrible, estas vidas cegadas, estos niños huérfanos, familias que están perdiendo a sus hijas, a sus madres, muy triste realmente”, dijo la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, a ABC Cardinal.

Lea más: Seis feminicidios en enero: ministra pide reforzar políticas y respuestas del sistema

¿Por qué se da un aumento de casos de feminicidio? ¿Es la impunidad? ¿La cultura? Que la mujer sigue siendo considerada una pertenencia, un objeto, un mueble? se le preguntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Las mujeres no pertenecemos a ningún hombre”

Pomata respondió que los feminicidios se deben “atacar de forma integral”. Contó que con apoyo financiero de cooperación técnica externa están trabajando en actualizar el programa Noviazgo Sin Violencia, para trabajar con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, “lo que es la prevención, la construcción de las nuevas masculinidades en el respeto, en la erradicación del machismo, que sigue siendo un problema gravísimo en nuestro país”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que hay que trabajar “en las relaciones positivas”, “en el relacionamiento sano, que nosotras, las mujeres, no pertenecemos a ningún hombre, que no tenemos por qué sufrir ningún tipo de agresión, de discriminación”.

Lea más: Feminicidios: “Las respuestas son insuficientes”, reconoce Fiscalía

La ministra instó a los hombres, compañeros de colegio, de trabajo, de cualquier ámbito, a involucrarse y denunciar cuando son testigos de discriminación, de violencia. “Necesitamos realmente el apoyo de toda la sociedad”, afirmó.

Por otro lado, la ministra admitió que se necesita conseguir presupuesto para asistir debidamente a los niños que quedan huérfanos por casos de feminicidios.

Ministra reclama Justicia

Pomata también reclamó Justicia. “No podemos seguir retrasando la Justicia para estos casos”, afirmó. “Salen violadores después de condenas ínfimas”, dijo, recordando el caso de un abusador sexual que actuaba en el Botánico. Igualmente habló de “casos donde una víctima le vio a su agresor por la vía pública, violando las medidas que tenía contra ella”.

Lea más: Tres feminicidios en menos de 24 horas en Central: esto dice el Ministerio de la Mujer

Entretanto, Élida Favole, Responsable de Datos Abiertos y del Observatorio del Ministerio Público, dijo que falta presupuesto y que el Gobierno no invierte en dotar con más recursos a la Fiscalía. Solo hay 70 psicólogas para casi 38.000 casos de violencia familiar.

Víctimas de Feminicidios en Enero 2026

01-01-26, en Concepción: Juana González Gómez (27)

09-01-26, en Mariano Roque Alonso: Mujer no identificada, con rastros de abuso y haber sido estrangulada

10-01-26, en Fernando de la Mora: Virgilia Adriana Álvarez Alegre (28)

13-01-26, en San Lorenzo: Johana Marie Villasanti Escobar (30) y su hija Diviba Luona Encina Villasanti (12)

13-01-26, en Mariano Roque Alonso: María Francisca Báez Recalde (34)