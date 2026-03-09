Feminicidios: 10 mujeres fueron asesinadas en tres meses

Los registros del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público contabilizan 10 víctimas de feminicidio en lo que va del 2026, además de ocho víctimas de tentativa y un caso en investigación. Los datos están disponibles dentro del capítulo Violencia contra la Mujer, donde se consignan nueve causas abiertas teniendo en cuenta que en una de ellas se investiga la muerte de dos víctimas. Las edades de las víctimas oscilan entre 12 y 80 años.

Respecto a los agresores, la Fiscalía informa que actualmente seis de ellos están imputados y otros tres se autoeliminaron luego de cometer los crímenes; en tanto que uno de ellos actualmente cuenta con orden de detención. Hablamos de hombres que principalmente mantenían relación con las víctimas al ser parejas (tres casos), exparejas (dos), hijo (uno), conocidos (dos) y un caso a determinar.

Lea más: Presunto feminicidio en Ypané: hallan a mujer sin vida a orillas del río Paraguay

Un dato también destacable es la cantidad de víctimas indirectas que dejan estos crímenes. En el reporte oficial se contabilizan 22 huérfanos, de los cuales 14 son menores de edad.

El informe expone que la zona donde se ubica la mayor cantidad de víctimas de feminicidio es el departamento Central, con siete víctimas contabilizadas hasta la fecha. Los demás casos fueron reportados en Asunción, Concepción y Canindeyú.

Lea más: Hombre atacó a puñaladas a su expareja en Presidente Franco

De acuerdo a los registros del Ministerio Público, en 2025 Paraguay tuvo 37 víctimas de feminicidio. 27 de esas mujeres eran madres y 69 hijos quedaron huérfanos.