Policiales
09 de marzo de 2026 - 11:26

Feminicidios: 10 mujeres fueron asesinadas en tres meses

Alarmante cifra de feminicidio en Paraguay.
Alarmante cifra de feminicidio en Paraguay.

En apenas tres meses, Paraguay contabiliza 10 víctimas de feminicidio y ocho de tentativa, según datos difundidos este lunes por el Ministerio Público. De los 22 huérfanos, considerados víctimas indirectas de estos crímenes, 14 son menores de edad, según el informe.

Por ABC Color

Los registros del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público contabilizan 10 víctimas de feminicidio en lo que va del 2026, además de ocho víctimas de tentativa y un caso en investigación. Los datos están disponibles dentro del capítulo Violencia contra la Mujer, donde se consignan nueve causas abiertas teniendo en cuenta que en una de ellas se investiga la muerte de dos víctimas. Las edades de las víctimas oscilan entre 12 y 80 años.

Respecto a los agresores, la Fiscalía informa que actualmente seis de ellos están imputados y otros tres se autoeliminaron luego de cometer los crímenes; en tanto que uno de ellos actualmente cuenta con orden de detención. Hablamos de hombres que principalmente mantenían relación con las víctimas al ser parejas (tres casos), exparejas (dos), hijo (uno), conocidos (dos) y un caso a determinar.

Lea más: Presunto feminicidio en Ypané: hallan a mujer sin vida a orillas del río Paraguay

Un dato también destacable es la cantidad de víctimas indirectas que dejan estos crímenes. En el reporte oficial se contabilizan 22 huérfanos, de los cuales 14 son menores de edad.

El informe expone que la zona donde se ubica la mayor cantidad de víctimas de feminicidio es el departamento Central, con siete víctimas contabilizadas hasta la fecha. Los demás casos fueron reportados en Asunción, Concepción y Canindeyú.

Lea más: Hombre atacó a puñaladas a su expareja en Presidente Franco

De acuerdo a los registros del Ministerio Público, en 2025 Paraguay tuvo 37 víctimas de feminicidio. 27 de esas mujeres eran madres y 69 hijos quedaron huérfanos.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.