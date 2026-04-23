Justicia confirma 56 casos de tuberculosis en Penitenciaría de Concepción

El Ministerio de Justicia informó que, por protocolos sanitarios vigentes y como medida preventiva ante la detección de casos de tuberculosis, se dispuso el cierre temporal de la Penitenciaría Regional de Concepción para salvaguardar la salud de las personas privadas de libertad (PPL) y del personal penitenciario.

La medida suspende el ingreso de nuevos internos para mitigar riesgos de propagación y también para garantizar una respuesta integral.

La mencionada penitenciaría cuenta con una población de 1.902 personas privadas de libertad y estamos hablando de una capacidad para casi 1.000 personas.

Sobre esta situación, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que en el lugar existen 56 casos confirmados y que, de los tres fallecidos en las tres últimas semanas, dos ya estaban con ese cuadro antes de ingresar a la penitenciaría.

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“Se dio un caso y luego se dio otro. Una de ellas había ingresado hace un par de meses, pero era una persona que salió y volvió. Lo más probable es que en el tiempo que estuvo en libertad no realizó los tratamientos necesarios”, apuntó el ministro.

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Además, expresó que en los últimos meses se dieron de alta 40 casos de personas con esta enfermedad, las cuales se recuperaron gracias a que siguieron los tratamientos a cargo de los médicos de la penitenciaría.

Por otra parte, comentó que el aislamiento es una de las primeras medidas sanitarias a tomar al detectarse esta enfermedad, porque es una enfermedad de contagio por contacto, pero esto se hace complicado ante la falta de infraestructura en los centros penitenciarios.

Para finalizar, Nicora explicó que este cierre será por un término de 30 días y en caso de que sea necesario se prorrogará.