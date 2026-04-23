Lizarella sobre el “legado” de Nenecho: “Él hizo muchas obras importantes” en Asunción

Cada día en un barrio distinto, los asuncenos piden que alguien se haga cargo de las obras inconclusas de la administración de “Nenecho” Rodríguez, quien en agosto de 2025 se vio forzado a renunciar, acorralado por las denuncias sobre el mal uso de los recursos municipales.

Un ejemplo claro es el desagüe de Santo Domingo, cuya palada inicial ya cumplió un año y el avance hasta ahora es de apenas el 15 por ciento. Este es uno de los ocho proyectos que prometió el exintendente con los bonos G8 (2022) emitidos por G. 360.000 millones.

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El proyecto de infraestructura tenía previsto beneficiar no solo a Santo Domingo, sino también a otros barrios vecinos, como Manorá. Sin embargo, los trabajos siguen estancados en el cruce de Augusto Roa Bastos y Nuestra Señora del Carmen, mientras que las calles aledañas colapsan.

Rodríguez, quien ahora aspira a ser concejal, también había prometido la revitalización de 10 plazas públicas de la capital con parte del dinero de los bonos G6 (2020). A seis años de aquella emisión, la única intervenida fue Naciones Unidas, calificada por concejales de su propio movimiento como el “símbolo” del fracaso de su gestión.

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Lizarella minimiza críticas

Pese a los innumerables cuestionamientos a “Nenecho” incluso dentro de su partido, la senadora colorada Lizarella Valiente (HC) prefiere seguir haciendo oídos sordos y minimizar las críticas, en defensa de la gestión de su marido.

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Consultada sobre los resultados de una reciente encuesta en la que afiliados colorados calificaron la administración de “Nenecho” como un “desastre”, la parlamentaria se limitó a decir que hay que analizar el parámetro usado para decir que es el peor intendente.

“En cuanto a infraestructura se refiere, y lo sé muy bien, él hizo obras muy importantes en la ciudad de Asunción que otras administraciones justamente no se animaron a hacer por la envergadura, por el costo. Entonces habría que analizar cuál fue el parámetro para decir que fue el peor”, expresó.