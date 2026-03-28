Desagüe de Nenecho en Santo Domingo cumple un año: este es su nivel de avance

El viernes se cumplió un año desde el día en que el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), encabezara la palada inicial “simbólica” de las obras de desagüe pluvial de la cuenca Santo Domingo.

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Transcurrido ese tiempo, el fallido proyecto presenta un avance de apenas el 15%, según informó esta semana el director de Obras Municipales, Antoliano Benítez, quien rindió cuentas ante la Junta Municipal de Asunción.

El mapa de ejecución exhibido por el funcionario muestra que, de las 30 cuadras que abarca el proyecto, los trabajos en ejecución cubren solo 3 cuadras y media, estancándose las obras en el mismo lugar donde empezó. Un frente abierto en Nuestra Señora del Carmen entre Maciel y Augusto Roa Bastos, y otro en Papa Juan XXIII y Soldado Desconocido.

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Benítez justificó ante los concejales que esta es una de las áreas más complejas y que representa el mayor desafío técnico y logístico, por ser el punto de descarga principal de toda la cuenca. Indicó que han lidiado con dificultades extraordinarias, como la interferencia de cables, tuberías antiguas de la ESSAP y calles sumamente estrechas.

El funcionario prometió, sin embargo, que los trabajos en la calle Capitán Maciel estarían terminados en un plazo aproximado de solo veinte días. Si las condiciones climáticas son favorables, la municipalidad estima que el proyecto total alcanzará un 80% de ejecución para el mes de octubre. Esta meta resulta ambiciosa, considerando el escaso ritmo de trabajo observado durante este primer año transcurrido.

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Palada “simbólica” y desvío de bonos

La palada inicial que fue “simbólica”, según había dicho Nenecho en la oportunidad, fue realizada el 27 de marzo de 2025. Esta cuenca de sumideros pluviales fue una de las ocho que Rodríguez prometió con los bonos G8 (2022), emitidos por G. 360.000 millones. Pero pese a las promesas, su gestión desvió los fondos. De las 8 cuencas, comenzó solo cuatro. Y ninguna avanza.

La cuenca Santo Domingo fue adjudicada al Consorcio Pluvial Santos (Chaves Construcciones y Covipa), representado, entre otros, por Óscar Rubiani, por G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones. El plazo de culminación era de doce meses.

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El interventor Carlos Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, desde las cuentas bancarias de los bonos, Rodríguez desvió la monumental cifra de G. 512.000 millones. La gestión del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), confirmó que el dinero ya no existe y los proyectos deberán pagarse con la recaudación tributaria.

Mientras tanto, los vecinos de los barrios Manorá y Santo Domingo viven un verdadero calvario, con calles clausuradas y veredas arrasadas por los enormes raudales que se forman con cada lluvia. Los pobladores incluso tuvieron que amenazar al intendente Bello con la presentación de un amparo y hasta una denuncia penal, para que las obras se reinicien.

Desagüe de General Santos

Otro proyecto que Rodríguez prometió, pero que en la práctica ni siquiera inició, es la cuenca de General Santos y San Antonio, que también cumplió un año desde su inicio, con un avance físico de solo 3%. En ese lugar, las tareas realizadas hasta el momento se limitan casi exclusivamente a la regularización asfáltica de algunas de las calles destinadas a los desvíos.

Esta obra fue adjudicada a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.461 millones. La palada inicial se dio el 20 de marzo de 2025. Inicialmente, el plazo de entrega era el 31 de diciembre, pero por pedido de la empresa, la Municipalidad suspendió el plazo el 23 de julio.

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En una muestra de la improvisación de la gestión de Rodríguez, recién tras la palada inicial, la contratista descubrió serios inconvenientes para ejecutar el proyecto, que tuvo que ser seriamente modificado. El trazado inicial pretendía descargar los efluentes en el arroyo Las Mercedes, pero finalmente el agua pasará en su mayor parte (60%), por debajo de la avenida General Santos y solo el 40% por el arroyo.

Según el representante de la contratista, el nuevo trazado permitirá optimizar recursos y mitigar el impacto social. El uso de piezas prefabricadas, agregó, permitirá una colocación más rápida (40 a 50 unidades por día), evitando dejar zanjas abiertas por mucho tiempo, lo cual es riesgoso ante los raudales.

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La excavación, sin embargo, se postergó para después de Semana Santa, para evitar el cierre de avenidas clave durante las festividades de la capital.

Otras obras

Los otros dos proyectos atrasados, ambos en San Pablo, también generan problemas para los vecinos de ese populoso barrio. La obra del desagüe pluvial del Abasto (cuenca Itay) registra un avance físico del 50%, con 11 cuadras terminadas de las 38 cuadras que abarca el proyecto total.

Esta obra está adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto (Covipa y Chaves Construcciones), representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.

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Por su parte, la cuenca de Lambaré (San Pablo) alcanzó un 40% de avance, según la Municipalidad, y ya no tiene zanjas abiertas. De las 37 cuadras del trazado total, las obras terminadas apenas alcanzan 9 cuadras, con tres cuadras en ejecución y 25 donde los trabajos ni siquiera iniciaron, según el mapa exhibido por el director de Obras Municipales.

Este proyecto había sido adjudicado al Consorcio CCC Tecsul. De un total de G. 64.777 millones, en febrero pasado ya se habían pagado más de G. 18.000 millones.

Nenecho, candidato a concejal

La intervención a la gestión de Nenecho, a cargo de Carlos Pereira, comenzó en junio del año pasado y culminó en agosto, detallando graves irregularidades, entre ellas el desvío de los G. 512.000 millones, que ahora investiga la Fiscalía. Presionado, Nenecho renunció ese mismo mes y ahora pretende candidatarse nuevamente a concejal de Asunción. En su reemplazo asumió quien entonces era presidente de la Junta Municipal, Luis Bello. Ambos son colorados cartistas.