Asunción: ¿Qué pasó de las plazas que Nenecho prometió arreglar con los bonos G6?

El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), había prometido mediante la emisión de los bonos G6 (2020), un ambicioso plan de “diseño de revitalización y construcción de infraestructura para 10 plazas públicas" de la capital, por un valor de G. 10.000 millones. A más de seis años de aquella promesa, el proyecto se ha convertido en un emblema de falta de transparencia y obras inconclusas.

En diciembre de 2019, Rodríguez, en su carácter de presidente de la Junta Municipal, firmó la resolución que autorizaba la emisión de los bonos G6. Un mes después, ya como intendente, tras la renuncia de Mario Ferreiro, el propio Nenecho ratificó la colocación de los G. 100.000 millones del total de los bonos G6 en el mercado de valores. Pese a estos documentos, recientemente el exintendente intentó “lavarse las manos” alegando en redes sociales que la deuda fue responsabilidad exclusiva de su antecesor, Mario Ferreiro.

Aunque el plan oficial contemplaba la intervención de diez espacios verdes, la realidad es que solo se intervino la plaza Naciones Unidas, ubicada en el barrio Mburicao. Ésta única obra sufrió retrasos injustificables.

La palada inicial se realizó recién en marzo de 2023, más de tres años después de emitidos los bonos. El proyecto, adjudicado inicialmente a la empresa D&D Arquitectura y Construcción SRL, de Dardo Nicolás González Ramos, por G. 2.094 millones (monto luego ampliado a G. 2.332 millones), demoró casi tres años en ser habilitado.

Plaza Naciones Unidas: “Símbolo” del fracaso de Nenecho

La finalización de la plaza Naciones Unidas no estuvo exenta de conflictos. El actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), había resuelto, con aval de la Junta Municipal, la rescisión unilateral del contrato con la constructora en octubre de 2025 debido a los constantes incumplimientos.

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En la Junta Municipal, la situación generó las críticas de todos los sectores. Hasta el cartismo, a través del concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), calificó al proyecto como el “símbolo” del fracaso de la gestión de Nenecho.

Aunque la contratista amenazó con entablar una demanda judicial contra la comuna alegando falta de pagos y errores en el proyecto, fuentes oficiales confirman que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación formal de acción judicial.

Tras años de espera, la plaza fue inaugurada el 16 de diciembre de 2025 con un concierto sinfónico. El acto fue utilizado por el exintendente Rodríguez, quien renunció en agosto de ese mismo año, como un intento de “reivindicación” de su gestión.

¿Y el resto de las obras?

Hasta hoy, la Municipalidad de Asunción no ha dado a conocer cuáles son las otras nueve plazas que debían ser beneficiadas con los fondos de los bonos G6.

ABC intentó obtener esta lista y detalles sobre el destino de los G. 10.000 millones, pero no hubo respuesta alguna por parte de la Dirección de Planeamiento Urbano.

Lo cierto es que los balances municipales revelan que el dinero de los bonos ya no existe en las cuentas bancarias de la institución.