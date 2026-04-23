Productor vuelve a cuestionar duramente al ministro Carlos Giménez ante el abandono del MAG

El representante de los productores, Lucio Aquino, recordó que ya en octubre de 2024 había criticado con dureza al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Alcibiades Giménez Díaz, por las pérdidas millonarias ocasionadas por el contrabando y la falta de políticas de apoyo al sector.

Según relató, tras aquellas críticas, el propio ministro se presentó en su finca y prometió la implementación de un plan piloto para fortalecer la producción, mejorar el arraigo rural y elevar la calidad de vida de los productores. Sin embargo, aseguró que dichas promesas nunca se concretaron.

Indicó que lo único que recibieron fueron semillas de locote vencidas y de mala calidad, sin insumos ni infraestructura básica como mallas para invernadero. El productor explicó que posteriormente una fuerte helada arrasó con lo poco que habían logrado producir, dejándolos nuevamente sin sustento.

Ante esta situación, indicó que solicitaron en reiteradas ocasiones asistencia al MAG, pero solo obtuvieron promesas incumplidas o, directamente, la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Aquino fue aún más contundente al calificar de “autoridades falsas” al ministro Giménez y de “incompetentes” a los funcionarios encargados de brindar asistencia al sector productivo.

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Finalmente, advirtió que, si no reciben una respuesta inmediata, los productores no descartan movilizaciones y el cierre de la ruta PY13, medida con la que buscarán presionar al Gobierno para obtener la ayuda necesaria.

Intentamos hablar con respecto a las quejas con el ministro Carlos Giménez, pero no respondió nuestras reiteradas llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.