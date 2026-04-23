Nacionales
23 de abril de 2026 - 18:24

Productor vuelve a cuestionar duramente al ministro Carlos Giménez ante el abandono del MAG

Agricultores de la Asociación de Productores Frutihortícolas San Lorenzo de Yhû, liderado por Lucio Aquino mostrando la producción de locote que ser perdió por falta de asistencia del MAG.
Agricultores de la Asociación de Productores Frutihortícolas San Lorenzo de Yhû, liderados por Lucio Aquino, muestran la producción de locote que se perdió por falta de asistencia del MAG.Victor Daniel Barrera Burgos

YHÛ. El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas San Lorenzo, Lucio Aquino, volvió a cuestionar duramente al titular del MAG, Carlos Alcibiades Giménez Díaz, denunciando el abandono estatal y la falta de asistencia a los trabajadores del campo. Unos 54 productores aseguran encontrarse actualmente sin recursos para continuar con sus cultivos.

Por Víctor Daniel Barrera
Ministro de Agricultura, Carlos Giménez
Ministro de Agricultura, Carlos Giménez

El representante de los productores, Lucio Aquino, recordó que ya en octubre de 2024 había criticado con dureza al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Alcibiades Giménez Díaz, por las pérdidas millonarias ocasionadas por el contrabando y la falta de políticas de apoyo al sector.

Según relató, tras aquellas críticas, el propio ministro se presentó en su finca y prometió la implementación de un plan piloto para fortalecer la producción, mejorar el arraigo rural y elevar la calidad de vida de los productores. Sin embargo, aseguró que dichas promesas nunca se concretaron.

Indicó que lo único que recibieron fueron semillas de locote vencidas y de mala calidad, sin insumos ni infraestructura básica como mallas para invernadero. El productor explicó que posteriormente una fuerte helada arrasó con lo poco que habían logrado producir, dejándolos nuevamente sin sustento.

Ante esta situación, indicó que solicitaron en reiteradas ocasiones asistencia al MAG, pero solo obtuvieron promesas incumplidas o, directamente, la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Aquino fue aún más contundente al calificar de “autoridades falsas” al ministro Giménez y de “incompetentes” a los funcionarios encargados de brindar asistencia al sector productivo.

Finalmente, advirtió que, si no reciben una respuesta inmediata, los productores no descartan movilizaciones y el cierre de la ruta PY13, medida con la que buscarán presionar al Gobierno para obtener la ayuda necesaria.

Intentamos hablar con respecto a las quejas con el ministro Carlos Giménez, pero no respondió nuestras reiteradas llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.