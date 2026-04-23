Santiago Peña dice que se debe dejar a Pedro Alliana elegir a su vicepresidente

Tras dar su discurso en la apertura oficial de la reunión internacional de fiscales, el presidente Santiago Peña habló con los medios de prensa y se refirió a la conformación de la dupla de Pedro Alliana como precandidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones.

Dijo que se debe dejar a Alliana tomar esa decisión. “Esa es una decisión exclusiva del candidato a presidente, creo que tenemos que dejar que esta sea una decisión, una comunicación que haga él. No tengo candidato, ya elegí mi candidato a vicepresidente en diciembre de 2021. Así que a mí no me corresponde ni sugerir nombres”, expresó.

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Sobre las elecciones municipales y la pretensión del Partido Colorado de recuperar la administración de Ciudad del Este, dijo que no vota en esta ciudad, negando así que operen desde el poder para posicionar a los precandidatos colorados.

Sobre el crimen organizado

Durante su discurso en la apertura oficial de la reunión internacional, celebró que se realice en Ciudad del Este, que por mucho tiempo fue estigmatizada.

“Paraguay tiene la ventaja de estar al lado de un país tan grande como Brasil, es la octava economía más grande del mundo, con más de doscientos veinte millones de habitantes. Pero también tiene el desafío de convivir al lado de un país tan grande, donde también están muchas de estas organizaciones transnacionales”.

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Recordó que Paraguay había designado como organización terrorista a la banda brasileña Primer Comando da Capital (PCC).

“Es fundamental la presencia de las fuerzas de seguridad. Estamos apostando por una mayor presencia policial, una mayor presencia militar y una mayor presencia de todas las instituciones del Estado, porque estamos convencidos de que están dadas las condiciones para que en Ciudad del Este, Alto Paraná, siga siendo uno de los principales motores de desarrollo y crecimiento para el Paraguay”, señaló.