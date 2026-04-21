Fiscales de la región debaten respuestas a la criminalidad en reunión internacional en Ciudad del Este

Durante los cuatro días se desarrollará un amplio programa en el marco de la XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la III Reunión de Coordinadores de Redes y Grupos de Trabajo de la AIAMP y la XXXIX Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR.

Las tres reuniones internacionales, que por primera vez se realizan de manera simultánea, tienen lugar en el Centro de Convenciones del Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

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El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida durante la apertura de las reuniones. Destacó que estos encuentros permiten una articulación técnica entre ministerios públicos orientada al abordaje de cuestiones relevantes.

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Dijo, además, que permiten responder con eficacia, especialización y dinamismo a los desafíos complejos que plantea la criminalidad en el ámbito iberoamericano.

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Resaltó la coordinación efectiva entre redes y grupos constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento de la acción institucional.

“La articulación de conocimientos técnicos, experiencias prácticas y capacidades operativas en estos espacios permite generar respuestas integrales, coherentes y eficientes frente a los desafíos complejos de la criminalidad contemporánea, evitando la fragmentación de esfuerzos y potenciando el impacto de las iniciativas en el plano regional”, aseveró.

La primera jornada

En la primera jornada se realizó la III Reunión de Coordinadores de Redes y Grupos de Trabajo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Además de los representantes de los ministerios públicos, también participaron representantes internacionales, entre ellos fiscales federales de Bélgica y coordinadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Las mesas de trabajo abordan temas críticos para la seguridad regional, tales como el fortalecimiento de la REDTRAM (Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes), estrategias de combate al narcotráfico y delitos conexos, entre otros.