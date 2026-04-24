Cámara confirma extradición a la Argentina de paraguayo procesado por secuestro

La extradición a la Argentina de Aldo Acuña Villalba, de 30 años, fue confirmada hoy por el Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala, integrada por Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres. El compatriota está procesado por su presunta participación en el secuestro de un empresario septuagenario en Buenos Aires, ocurrido en 2019.

Los camaristas confirmaron la sentencia definitiva N° 11 del 19 de marzo pasado, dictada por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estibarribia.

Este fallo fue apelado por el abogado Marcial Valdez, quien sostuvo que la sentencia apelada es arbitraria, insuficientemente fundada y contraria a las garantías constitucionales y convencionales.

Argumento de la defensa para oponerse a la extradición

Asimismo, agrega que su representado padece de una enfermedad terminal, circunstancia que tampoco fue considerada por el magistrado en su sentencia.

“(...) no se han considerado las circunstancias personales y familiares del requerido que tornaría improcedente la extradición, ya que el señor Aldo Acuña padece de una enfermedad grave, encontrándose bajo tratamiento médico y que su cónyuge atraviesa una enfermedad oncológica, lo que exige de asistencia permanente; sumando a ello que es padre de dos hijos menores de edad quienes dependen de él”, concluye el defensor, al argumentar su pedido de revocatoria de la sentencia que concede la extradición.

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El camarista Jesús Riera explica que del estudio del expediente, no se observa mención alguna a la condición de salud expuesta por el defensor en su alegato y este tampoco ha presentado diagnóstico médico o tratamiento recomendado por el médico tratante ni la institución en la cual sigue el supuesto tratamiento mencionado.

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“Al respecto sostiene el apelante que el Juzgado no ha valorado el estado de salud y tratamiento del señor Aldo Acuña, sobre ello debe decirse que mal podría el Juez Penal de Garantías valorar actuaciones que no forman parte del expediente y que nunca han sido señaladas por las partes”, explicó Riera.

“De la sentencia definitiva hoy estudiada, se observa que el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos ha estudiado cada uno de los requisitos establecidos en la norma internacional vigente para hacer lugar al pedido de extradición, ha obrado conforme a derecho, ha fundado suficientemente lo que hace a su decisión y ha plasmado los argumentos de los mismos”, concluyó Riera al argumentar su voto por la confirmación de la sentencia, postura acompañada por Camilo Torres.

Por su parte, el magistrado Paublino Escobar votó por declarar inadmisible el recurso planteado por la defensa.

Acuña fue detenido en la mañana del 15 de enero pasado en una vía pública de Hohenau, en cumplimiento del Oficio Judicial N° 677, del 12 de diciembre de 2025. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División Regional 4 de Interpol en Itapúa.

Paraguayo se expone a condena de 25 años por secuestro y otros delitos

Acuña, quien tenía notificación roja, está sindicada como uno de los presuntos autores de un secuestro del empresario Cristino Venancio Silva, de 71 años, cometido entre el 5 y el 6 de abril del 2019, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

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El exhorto remitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N° 9, a cargo de Sebastián Roberto Ramos, informa que el paraguayo está procesado por “secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y la participación en el mismo de tres o más personas, robo doblemente calificados por el uso de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda y portación ilegitima de arma de guerra previsto en el artículo 170 incisos 1° y 6°, artículo 166 inciso 2°, artículo 167 inciso 2° y artículo 189 bis, todos ellos del código penal de la Nación Argentina, con una expectativa de pena privativa de libertad de 25 años y 6 meses".