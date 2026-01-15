Supuesto secuestrador fue detenido en Hohenau por Interpol

Aldo Acuña Villalba (29) fue detenido la mañana de este jueves, a las 11:00, en la vía pública de la avenida Los Fundadores del distrito de Hohenau, en Itapúa. El procedimiento se realizó en cumplimiento del Oficio Judicial N° 677, de fecha 12/12/2025.

El operativo fue desplegado por agentes de la División Regional 4 de Interpol en Itapúa. Según los intervinientes, Acuña cuenta con notificación roja y es requerido por la justicia argentina, en el marco de una investigación por un secuestro cometido en 2019.

La orden de detención se realizó en el marco del expediente Nº 1-1-3-1-2025-567, emanado del Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno. El mismo es requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 del vecino país.

Los investigadores en Argentina señalan a Acuña como uno de los presuntos autores de un secuestro, cometido entre el 5 y el 6 de abril del año 2019, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La víctima fue Cristino Venancio Silva (71).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Interpol detuvo a dos hermanos, presuntos homicidas, requeridos por la justicia argentina

Presunto secuestrador

Según el reporte de las autoridades argentinas, Acuña, en compañía de cuatro personas más, extorsionó al hijo del hombre secuestrado, identificado como Héctor Gustavo Silva. Los secuestradores solicitaban 30 millones de dólares y 12 millones de pesos para que Silva recupere la libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la denuncia se describe cómo en una de las comunicaciones hacían escuchar supuestos disparos contra la humanidad de la víctima secuestrada. Posteriormente, el septuagenario fue liberado el 6 de abril del 2019, a cambio del pago de 2.500 dólares y 40.000 pesos argentinos.

Acuña enfrentará cargos por “secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y la participación en el mismo de tres o más personas, robo doblemente calificado por el uso de armas de fuego y haber sido cometido en poblado y en banda y portación ilegítima de arma de guerra”. Se expone a una pena de 25 años de prisión.