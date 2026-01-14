Interpol detuvo a dos hermanos, presuntos homicidas, requeridos por la justicia argentina

Dos hombres de nacionalidad paraguaya fueron detenidos en la tarde de este martes en la compañía 18 de Agosto, del distrito de Edelira, en Itapúa. El procedimiento fue realizado por agentes de Interpol, en cumplimiento de una orden de captura con exhorto de extradición.

El operativo fue encabezado por el jefe de la oficina regional, subcomisario Javier Jiménez, quien refirió que los detenidos son Artemio López Ruiz (45) y Juan de la Cruz López Ruiz (43), ambos hermanos investigados en la República Argentina por un homicidio.

Los López Ruiz no contaban con documentos de identidad, pero fueron reconocidos a través del sistema AFIS de la Policía Nacional.

El crimen por el que son requeridos habría sido cometido el 19 de julio de 2014, en la localidad de Rafael Castillo, de la provincia de Buenos Aires. Los sindicados habrían apuñalado a Rafael Franco Cabrera, lo que desembocó en su muerte. Las heridas le habrían ocasionado una falla multiorgánica, pese a que fue atendido en un centro de salud.

Los hombres permanecerán detenidos en la Comisaría Primera de Encarnación hasta que se tramite la extradición. La orden de detención salió del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno, a cargo de la magistrada Yanina Vallejos.

Serán juzgados en el vecino país por “homicidio simple” y se exponen a una pena privativa de libertad de 25 años. El requerimiento en el vecino país fue solicitado por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza.