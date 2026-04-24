Caso Umbral: inacción fiscal arriesga aseguramiento de bienes

La operación denominada Umbral se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2025, con la participación de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La misma permitió interceptar un convoy narco que transportaba 88.991 kilos de marihuana prensada, cargada y distribuida en 17 vehículos, entre camionetas y camiones de gran porte.

La carga constituye hasta hoy una incautación récord en territorio paraguayo de marihuana prensada.

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Además, en aquella oportunidad fueron detenidos solamente tres de los 17 choferes, quienes fueron identificados como Andrés Medina Brítez (34), Mauro Zarza Suárez (30) y Arnaldo Andrés Giménez Barreto (25), en tanto que durante el operativo fue abatido Sergio Daniel González Aguilera.

En esta causa también están procesados Héctor Martínez Marín (30) e Idalina Samaniego Bernal (26), quienes cayeron presos tras llegar al lugar del operativo e intentar rescatar a los citados anteriormente.

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Los cinco fueron imputados por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 26), asociación criminal (art. 42), según la Ley N° 1340/88, además de frustración a la persecución y ejecución penal según el Código Penal, y detentación, de acuerdo con la Ley N° 7411/2024 de Armas.

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Fiscalía no cumple requerimiento judicial emitido hace un mes

Si bien fueron incautados 17 vehículos, entre automóviles, camionetas y camiones de gran porte, que estaban cargados con droga, por el fiscal del caso Abelino Bareiro, el mismo solo presentó imputación en contra de los detenidos previamente nombrados y no detalló los datos de los bienes muebles que fueron objeto de incautación.

Ante esta situación, el juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado de Lici Sánchez, ante el cual se tramitó la causa, dictó la prisión de los imputados y también, el 9 de diciembre de 2025, intimó al agente fiscal Abelino Bareiro a que remitiera, en un plazo de 48 horas, un informe detallado sobre los bienes incautados con sus respectivas características y la identificación de las armas.

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Es así que el fiscal Bareiro remitió un listado de 21 vehículos, entre automóviles, camionetas, camiones de gran porte y sus respectivas carretas, con sus números de placa y chasis, recién el 11 de diciembre de 2025 tras el requerimiento del juzgado, con el pedido de secuestro y la medida de prohibición de innovar y contratar, así como el otorgamiento de la administración provisoria a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

En esa misma fecha, el juez Osmar Legal, que interinó a su colega Lici Sánchez, dictó las medidas cautelares de carácter real, sobre los vehículos y las armas de fuego. En ese sentido, libró oficios a la Dirección del Registro del Automotor para la inscripción de las mismas.

Sin embargo, desde el Registro del Automotor se informó al juzgado entre enero y febrero la imposibilidad de inscribir dichas medidas debido a que los números de chapa y el número de chasis de cuatro rodados, informados al juzgado por el fiscal Abelino Bareiro, no coincidían con los registros.

Ante esa comunicación, el 20 de marzo de 2026, la actuaria judicial informó a la jueza Lici Sánchez, quien a su vez el 24 de marzo remitió requerimiento al fiscal del caso que subsane el impedimento a modo de que se pueda continuar con el diligenciamiento de las evidencias incautadas y se puedan inscribir las medidas.

De aquel requerimiento ya transcurrió un mes y la fiscalía, hasta la fecha no ha informado ni remitido correctamente los datos para que se pueda proseguir con la inscripción de medidas cautelares sobre los vehículos.

Titular de la Senad revela que caravana narco pasó por al menos 11 comisarías

En la mañana de este miércoles, el ministro de la Senad, Jalil Amir Rachid Segovia, habló con ABC y denunció que la ruta que recorrieron los narcotraficantes estaba liberada y apuntó a la Policía Nacional (PN), aunque aclaró que no es él quien debe aplicar las sanciones a los agentes de esta institución que eventualmente pudieran haber ayudado a los marihuaneros.

La caravana de narcos pasó, de hecho, por al menos 11 comisarías de la Policía. Llamativamente, ningún agente de estas unidades los vio pasar.

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Jalil Rachid también reveló que no avisaron al Ministerio Público (MP) sobre esta operación. Reconoció que fue a raíz del último incidente con la fiscala Adjunta de Narcotráfico, Matilde Elena Moreno Irigoitía, quien se había negado a gestionar una orden de allanamiento solicitada por la Senad.

Irónicamente, dijo que esta vez solo siguió el consejo de Matilde Moreno, quien para no darles la orden de allanamiento en el caso anterior les dijo que hicieran la captura de los sospechosos en flagrancia.

Sobre la cantidad de marihuana, el ministro de la Senad refirió que esta mañana debe ser pesada, aunque se cree que podría llegar a unos 70.000 kilos.

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El 23 de febrero de este año, la misma institución, Senad, ya había incautado 14.290 kilos de marihuana en un procedimiento exactamente igual, la operación Penumbra.

Si es cierto que esta carga requisada en la operación Umbral llega a 70 toneladas, sería el nuevo récord, ya que la mayor incautación de este tipo de droga data del 23 de diciembre de 2024, en la colonia Marangatu, también en Canindeyú, donde agentes especiales de la Senad confiscaron 57.850 kilos en la operación Marangatu.