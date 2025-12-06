Operación Umbral: en caravana despiden a supuesto narco abatido

Poco después de las 17:00 de este viernes llegó hasta la entrada de la ciudad de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, el vehículo fúnebre que transportaba el féretro de Sergio Daniel González Aguilera, el presunto narcotraficante abatido durante la operación Umbral efectuado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y que permitió la incautación de la carga récord de 88 toneladas de marihuana prensada.

En las puertas de la ciudad recepcionaron los restos de Sergio González, familiares, amigos y ex compañeros de colegio, a bordo de motocicletas, autos y camionetas. Los mismos, posteriormente formaron una caravana detrás del vehículo que llevaba el cuerpo del presunto integrante del convoy narco interceptado en Saltos del Guairá, informó el subcomisario Elías Sotelo, subjefe de la comisaría 11° de Villa Ygatimí.

Sotelo detalló que, al momento en el que se registró la recepción, estaba liderando un control aleatorio en la zona. En ese contexto, refirió que como la ciudad tiene una sola entrada, se mezclaron vehículos de quienes estaban en el acompañamiento fúnebre con quienes entraban a la localidad. Esto, en atención a lo que se mostró en un video viralizado por redes sociales.

Además, expuso que en un momento dado uno de los integrantes del cortejo quiso poner música, pero esto fue motivo de recriminación por parte de la madre del abatido como de otros familiares, indicándole que no era el momento. Sin embargo, en el video se escucha que sí había música alusiva al narcotráfico.

Prisión para presuntos narcotraficantes

El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado de la capital, Osmar Legal, hizo a lugar al pedido de prisión preventiva hecho por los fiscales de Saltos del Guairá, Abelino Bareiro Aguirre (titular), Juan Ramón Benegas Rivas (coadyuvante) y Sonia Raquel Benítez Rojas (coadyuvante).

En tal sentido, la medida de prisión preventiva recae sobre el presunto narcotraficante Andrés Medina Brítez (34) y Mauro Zarza Suárez (20), quienes serían fusileros de la banda de narco, y que están imputados por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y detentación ilegal de armas de fuego.

También Arnaldo Andrés Giménez Barreto (25), supuesto chofer de la organización, que fue procesado por tráfico internacional de drogas y asociación criminal.

Expolicía sería dueño de la droga

El fiscal de Narcotráfico de Saltos del Guairá, Abelino Aguirre, dijo ayer que efectivamente maneja la información de que los jefes de esta banda serían el policía retirado Benicio Silva, de 41 años, alias Silva Hu, y un tal Carlos Miguel González Aguilera, de 29 años, alias Carlitos, pero que los investigadores aún no le entregaron un documento oficial al respecto, por lo que aún no se pudo ordenar la captura de ambos.

La operación Umbral se ejecutó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles últimos y estuvo a cargo de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

La caravana de narcotraficantes estaba conformada por 3 camiones, 14 camionetas y 2 automóviles, todos repletos de marihuana.

El convoy fue interceptado en el kilómetro 2 de Saltos del Guairá, donde se desató un enfrentamiento en el que murió uno de los “comandos” de la banda de traficantes, Sergio Daniel González Aguilera, de 25 años, quien era hermano menor del ahora sospechoso Carlitos González.