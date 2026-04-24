Denuncian retrasos y precariedad en obra de polideportivo en San Pedro

El intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC), quien culmina su mandato en diciembre, enfrenta cuestionamientos por su gestión, en un contexto marcado por denuncias y antecedentes en la administración municipal. Asegura que la obra del polideportivo del barrio San Rafael será finalizada.

El exintendente y exdiputado Eduardo Vera solicitó a la Junta Municipal una verificación urgente de los trabajos, expresando preocupación por la calidad y seguridad de la infraestructura, pero su pedido fue rechazado. Denunció decisiones basadas en criterios políticos.

La obra, presupuestada en G. 815 millones, ya presentaba retrasos desde 2025, con pagos superiores a G. 300 millones pese a una paralización de varios meses. La ejecución genera dudas.

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Uno de los principales inconvenientes señalados fue el riesgo de electrocución advertido por la ANDE, debido a la cercanía de la estructura metálica con líneas de alta tensión. Este factor obligó a detener los trabajos.

Además, la Contraloría Ciudadana sampedrana presentó una denuncia por presunta lesión de confianza ante el Ministerio Público, que hasta el momento no registra avances visibles. La causa sigue sin resolución.

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Las críticas también se trasladaron a redes sociales, donde ciudadanos cuestionan la transparencia y calidad de la obra. El tema mantiene atención pública.

El intendente Quiñónez reconoció errores en la planificación, pero afirmó que serán corregidos y que el polideportivo será concluido antes de finalizar su mandato. Alegó además una supuesta persecución política.

Finalmente, sostuvo que su balance de gestión fue aprobado por la Junta Municipal y aseguró que entregará una administración ordenada. Entretanto, la obra continúa bajo observación ciudadana.