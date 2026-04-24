Deudas: Salud priorizará pago a pequeños proveedores, según ministra

La titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), María Teresa Barán, informó que el Gobierno coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el desembolso de US$ 180 millones para proveedores entre abril y mayo.

El cronograma establece pagos de US$ 100 millones a finales de abril y US$ 80 millones a finales de mayo.

En ese contexto, la ministra enfatizó la necesidad de atender especialmente a los sectores más vulnerables dentro de la cadena de suministro.

“Nosotros entendemos que es muy importante sobre todo pagarles a los pequeños proveedores porque son los que no tienen la espalda para seguir aguantando estas deudas”, dijo.

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Distribución de pagos y estructura de la deuda

Barán detalló que existen 18 empresas con deudas de gran volumen, 61 medianas y 608 pequeñas.

Si bien el 80% de los recursos del bimestre será destinado a deudas altas y el 20% a empresas pequeñas, la ministra insistió en que se busca dar alivio a los proveedores más afectados por la falta de pagos.

A pesar de los desembolsos previstos, el Estado continuará con una deuda cercana a los US$ 800 millones, según reveló Barán.

La titular del MSPBS agregó que también se apunta a mejorar la gestión, aumentar el presupuesto y optimizar la compra de insumos y medicamentos. “Lo que hoy buscamos es sincerar las deudas, honrarlas y que realmente podamos usar el verdadero presupuesto de cada año con la compra de insumos y medicamentos”, dijo.

Residentes extranjeros con contratos suspendidos

Por otra parte, Barán informó que 22 médicos residentes extranjeros que rindieron ante el Consejo Nacional de Residencias Médicas (Conarem) no cuentan con nacionalidad paraguaya, por lo que sus contratos fueron suspendidos.

Indicó que la medida responde a la ley vigente desde enero, que exige iniciar el trámite de nacionalización.

“La cancha hoy está en cada uno de estos profesionales para que por lo menos inicien los trámites de inicio de la nacionalización. Es importante que lo puedan regularizar”, dijo.

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El Ministerio de Salud dispuso una tregua para los médicos extranjeros afectados por la nueva Ley de Servicio Civil. No habrá despidos inmediatos este año, pero los profesionales deberán iniciar sus trámites de nacionalización para poder continuar en el sistema público.