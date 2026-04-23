Falta de insumos ya genera problemas cardíacos en niños dializados, denuncia asociación

La falta de insumos en la mayoría de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Públicas (MSP) es una constante denuncia que realizan los pacientes y sus familiares.

Varias asociaciones de pacientes de diferentes tipos de enfermedades crónicas son los que más sufren, entre ellos, los pacientes renales.

Hoy la Asociación de Pacientes Renales realizó una manifestación frente al MSP en la que denunciaron que el desabastecimiento de los insumos ya generan otros problemas de salud en los pacientes.

“Hay insumos y medicamentos que no puede esperar el compañero, como, por ejemplo, los filtros para los niños. Estos niños nuestros están dializando con filtro que no corresponde, porque los filtros para diálisis tienen que estar de acuerdo al peso y a la estatura del niño. Estos chicos, en vez de estar utilizando un filtro de 0,5, de 0,7, de 1,1 o de 1,3, están utilizando un filtro de 1.5, el cual descompensa a estos compañeritos, que están teniendo problemas cardíacos a consecuencia de esto”, detalló Mariza Britez, presidenta de la asociación.

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Sin respuesta del ministerio de Salud

Contó que ya tuvieron una audiencia con el viceministro Saúl Recalde, pero que hasta ahora no hay respuesta de parte de ellos. Incluso advirtieron durante la audiencia que en caso de no tener respuesta se manifestarían.

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Denunció que los médicos tratan de maquillar esta situación, además de que las intervenciones a los centros asistenciales generan más burocracia y retrasos en la provisión de medicamentos e insumos, como por ejemplo, en el Hospital Nacional de Itauguá.

“Nosotros no estamos de acuerdo que la intervención sea general. Que se intervenga la parte afectada. Pero una intervención general por un caso así no corresponde, porque nos afecta de manera directa e indirecta a nosotros que somos pacientes. La persecución constante de estos interventores hacia los personales de blanco y también enfermeros, y licenciados médicos. Entonces después a nosotros ya ni siquiera nos puede atender bien”, indicó.

Agregó que los funcionarios de salud si no cumple con los requisitos que los interventores les requieren, están amenazados en ser despedidos de sus funciones o trasladados.

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Uno de los medicamentos que está en falta son los antihipertensivos, que son lo básico para los pacientes dializados.

“Nosotros no somos gente de dinero, somos gente de escasos recursos en su mayoría y somos gente que ya estamos llevando años en diálisis. Prácticamente ya no tenemos nada. La mayoría vivimos en el albergue. Ya ni siquiera tenemos casa. La gente muchas veces hace polladas, hace tallarinada, hace pancheada”, detalló.