Nacionales
24 de abril de 2026 - 07:00

Tregua a médicos extranjeros: la decisión del Ministerio de Salud sobre la nacionalización

La selección de plazas de las residencias médicas Conarem 2026, se realizó el sábado 21 de marzo en la SND Arena.
La selección de plazas de las residencias médicas Conarem 2026, se realizó el pasado sábado 21 de marzo en la SND Arena.Gentileza

El Ministerio de Salud estableció una tregua para los médicos extranjeros afectados por la nueva Ley de Servicio Civil. Aunque no habrá despidos inmediatos este año, los profesionales deberán iniciar sus trámites de nacionalización para mantener sus contratos. José Ortellado, viceministro de Salud, explicó además que para las residencias médicas 2027 se planifica un sistema de cupos limitados, tendientes a priorizar la formación de profesionales paraguayos.

Por Nadia Cano

En medio de la incertidumbre que afecta a profesionales de blanco, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) decidió otorgar una tregua para resolver la situación de los médicos extranjeros en Paraguay. La reciente entrada en vigencia de la Ley N° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, que exige la nacionalidad paraguaya para ejercer cargos estatales, había encendido las alarmas tras el bloqueo de pagos y la notificación de desvinculaciones en diversos centros asistenciales.

Documento oficial con encabezado del Ministerio de Salud, contenido sobre contratos para médicos pasantes extranjeros en un ambiente administrativo.
El Ministerio de Salud Pública envió una circular a médicos pasantes extranjeros sobre la formalización de contratos.

Aunque se habló de despidos masivos inmediatos, el viceministro de Salud, José Ortellado aclaró a ABC que se ha instalado una mesa de trabajo para evitar un colapso en la atención hospitalaria. Afirmó que los médicos extranjeros que ya cuentan con contratos previos continuarán vinculados al sistema.

Médicos extranjeros deberán iniciar trámites de nacionalización

Sin embargo, Ortellado aclaró que la continuidad de los médicos extranjeros que prestan servicio en el sistema público no es incondicional. Desde el Ministerio de Salud enfatizan que los profesionales deberán regularizar su situación documental en el menor tiempo posible.

El viceministro no mencionó plazos, pero advirtió que si en cierto tiempo los médicos extranjeros no inician el proceso legal, se entenderá como que no están interesados en continuar con sus contratos. Aseveró que se mantendrá esta tolerancia administrativa, siempre que el interesado demuestre que inició los trámites de nacionalización.

Documento oficial del Ministerio de Salud, con texto sobre requisitos para médicos residentes, sin personas visibles.
El Ministerio de Salud Pública comunicó en una circular a médicos residentes extranjeros sobre requisitos para el ingreso en 2026.

“No se puede desplazar a la gente de un día para otro. Vamos a ser coherentes; aquellos que ya están trabajando recibirán un aviso para regularizar su situación. Si al finalizar el plazo no hay interés o gestión demostrable, se deberán tomar decisiones más drásticas”, explicó Ortellado a ABC.

El nuevo escenario para residentes médicos

La situación para los médicos residentes extranjeros también fue clarificada por Ortellado. Explicó que aquellos que iniciaron su formación en 2026, tienen garantías de que podrán completar sus años de formación, es decir, que podrán realizar en Paraguay desde la Residencia 1 hasta la Residencia 3.

No obstante, Ortellado advirtió que deben aprovechar ese periodo para gestionar su nacionalización si pretenden permanecer en el sistema público tras culminar su especialidad.

José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Saúl Recalde, designado como viceministro de Salud de Redes y Servicios y la ministra de Salud, María Teresa Barán.
José Ortellado (izq), viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud junto con Saúl Recalde, viceministro de Salud de Redes y Servicios y la ministra de Salud, María Teresa Barán.

Sobre las próximas convocatorias, el viceministro indicó que se planea una reforma estructural en el Consejo Nacional de Residencias Médicas (Conarem).

  • Implementación de cupos exclusivos: Se evalúa limitar la cantidad de plazas disponibles para extranjeros, siguiendo modelos internacionales para asegurar que la inversión estatal en formación priorice a los profesionales locales.
  • Mesa técnica de requisitos: El Ministerio de Salud, Capital Humano y el Ministerio de Educación (MEC) definirán nuevos criterios de puntuación y límites para evitar que el cupo nacional se vea desplazado.

Sobre las denuncias de desvinculación

Respecto a la supuesta desvinculación de los primeros 10 profesionales extranjeros, desde la cartera sanitaria aclararon que dichos médicos siguen en el sistema público de salud. Ortellado explicó que se trató de notificaciones administrativas, pero que la situación está en vías de solución mediante la mesa de trabajo interinstitucional.

La selección de plazas de las residencias médicas Conarem 2026, se realizó el sábado 21 de marzo en la SND Arena.
La selección de plazas de las residencias médicas Conarem 2026, se realizó el sábado 21 de marzo en la SND Arena.

El proceso de nacionalización en Paraguay es reconocido por su extensión, pudiendo durar hasta cinco años o más. Además, el trámite tiene un elevado costo, que podría ser de hasta US$ 10 mil.