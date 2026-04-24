Tregua a médicos extranjeros: la decisión del Ministerio de Salud sobre la nacionalización

En medio de la incertidumbre que afecta a profesionales de blanco, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) decidió otorgar una tregua para resolver la situación de los médicos extranjeros en Paraguay. La reciente entrada en vigencia de la Ley N° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, que exige la nacionalidad paraguaya para ejercer cargos estatales, había encendido las alarmas tras el bloqueo de pagos y la notificación de desvinculaciones en diversos centros asistenciales.

Aunque se habló de despidos masivos inmediatos, el viceministro de Salud, José Ortellado aclaró a ABC que se ha instalado una mesa de trabajo para evitar un colapso en la atención hospitalaria. Afirmó que los médicos extranjeros que ya cuentan con contratos previos continuarán vinculados al sistema.

Médicos extranjeros deberán iniciar trámites de nacionalización

Sin embargo, Ortellado aclaró que la continuidad de los médicos extranjeros que prestan servicio en el sistema público no es incondicional. Desde el Ministerio de Salud enfatizan que los profesionales deberán regularizar su situación documental en el menor tiempo posible.

El viceministro no mencionó plazos, pero advirtió que si en cierto tiempo los médicos extranjeros no inician el proceso legal, se entenderá como que no están interesados en continuar con sus contratos. Aseveró que se mantendrá esta tolerancia administrativa, siempre que el interesado demuestre que inició los trámites de nacionalización.

“No se puede desplazar a la gente de un día para otro. Vamos a ser coherentes; aquellos que ya están trabajando recibirán un aviso para regularizar su situación. Si al finalizar el plazo no hay interés o gestión demostrable, se deberán tomar decisiones más drásticas”, explicó Ortellado a ABC.

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El nuevo escenario para residentes médicos

La situación para los médicos residentes extranjeros también fue clarificada por Ortellado. Explicó que aquellos que iniciaron su formación en 2026, tienen garantías de que podrán completar sus años de formación, es decir, que podrán realizar en Paraguay desde la Residencia 1 hasta la Residencia 3.

No obstante, Ortellado advirtió que deben aprovechar ese periodo para gestionar su nacionalización si pretenden permanecer en el sistema público tras culminar su especialidad.

Sobre las próximas convocatorias, el viceministro indicó que se planea una reforma estructural en el Consejo Nacional de Residencias Médicas (Conarem).

Implementación de cupos exclusivos: Se evalúa limitar la cantidad de plazas disponibles para extranjeros, siguiendo modelos internacionales para asegurar que la inversión estatal en formación priorice a los profesionales locales.

Mesa técnica de requisitos: El Ministerio de Salud, Capital Humano y el Ministerio de Educación (MEC) definirán nuevos criterios de puntuación y límites para evitar que el cupo nacional se vea desplazado.

Sobre las denuncias de desvinculación

Respecto a la supuesta desvinculación de los primeros 10 profesionales extranjeros, desde la cartera sanitaria aclararon que dichos médicos siguen en el sistema público de salud. Ortellado explicó que se trató de notificaciones administrativas, pero que la situación está en vías de solución mediante la mesa de trabajo interinstitucional.

El proceso de nacionalización en Paraguay es reconocido por su extensión, pudiendo durar hasta cinco años o más. Además, el trámite tiene un elevado costo, que podría ser de hasta US$ 10 mil.