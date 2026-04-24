El requisito clave que deben cumplir 41 médicos extranjeros en Salud

Las estadísticas revelan una creciente apertura en el sistema de formación de especialistas en Paraguay para médicos extranjeros en formación. Según datos suministrados por el viceministro de Salud, doctor José Ortellado, este año un grupo de 41 médicos extranjeros logró acceder a una de las vacantes disponibles en centros asistenciales del país.

Ortellado indicó a ABC que el proceso, que incluyó el examen de admisión y la posterior elección de plazas, culminó satisfactoriamente para estos profesionales, quienes desde los primeros días de abril ya se encuentran integrados a sus respectivos servicios.

Estos médicos han iniciado un periodo de formación que se extenderá por los próximos tres años en diversos hospitales escuela administrados por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Durante este tiempo, deberán iniciar sus trámites de nacionalización, como exige la Ley N° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”.

Examen Conarem: aumenta demanda de médicos extranjeros

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), se da en Paraguay una creciente demanda de profesionales extranjeros en las residencias médicas. La distribución por nacionalidad muestra un claro predominio de profesionales provenientes de países vecinos.

La lista de los 41 extranjeros que eligieron plaza este año se desglosa de la siguiente manera:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Brasil: 22 médicos.

Argentina: 13 médicos.

Colombia: 2 médicos.

Bolivia: 1 médico.

China: 1 médico.

Cuba: 1 médico.

Venezuela: 1 médico.

A nivel general, el sistema sigue siendo mayoritariamente nacional. Los datos brindados por Ortellado indican que, frente a los 41 extranjeros que obtuvieron un cupo en 2026, un total de 862 médicos paraguayos adjudicaron plazas, estableciendo una relación de 21 a 1 a favor de los profesionales paraguayos.

No obstante, esa cifra se incrementa anualmente. En 2024, de los 1.510 postulantes que se presentaron al sistema de selección de Conarem, apenas 2,3% eran extranjeros. Esa cifra se incrementó en 2025, cuando de los 1.795 postulantes, el 4% de los médicos eran extranjeros.

Tregua a médicos extranjeros: así será el proceso de nacionalización

Sobre la reciente entrada en vigencia de la Ley de la Función Pública, que exige la nacionalidad paraguaya para ejercer cargos estatales, el viceministro explicó que estos 41 médicos extranjeros deberán iniciar la documentación requerida para poder culminar los años de formación para su especialización.

Sobre las próximas convocatorias, el viceministro anunció que se planea una reforma estructural en el Consejo Nacional de Residencias Médicas (Conarem). Adelantó que para el 2027 se evalúa limitar la cantidad de plazas disponibles para extranjeros y, que se definirán nuevos criterios de puntuación para evitar que el cupo nacional se vea desplazado.