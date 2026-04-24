Familias productoras de Santa Rosa insisten en urgente reparación de caminos vecinales deteriorados

La presencia de familias productoras de las compañías San Rafael, Cerro Costa, San Solano, San Francisco y Caraguatá en la sesión de la Junta Municipal de Santa Rosa realizada ayer, jueves, tuvo como objetivo buscar respuestas, dijo la abogada Águeda Pereira. También reiterar pedidos de solución a problemáticas que enfrentan a diario a consecuencia del deterioro de los caminos vecinales.

El grupo de emprendedores forma parte de un proyecto de empoderamiento económico de las familias campesinas, que se ejecuta a través de la Municipalidad de Santa Rosa, Misiones, con apoyo de Alter Vida (Paraguay) y Manos Unidas (España). La iniciativa busca fortalecer la producción hortícola y mejorar las condiciones de vida de los productores, indicó Pereira.

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Los ciudadanos solicitan constantemente el mejoramiento y mantenimiento de los caminos vecinales, que no solo por las inclemencias del tiempo, sino también por otros factores, nunca se terminan de poner en condiciones. En muchos casos, las familias deben atravesar propiedades ajenas para sacar sus productos al mercado.

A esta situación se suma la problemática de precaria provisión de agua potable, además de las demoras en la asistencia al sector productivo. Los reclamos apuntan a una mayor presencia institucional para dar respuestas concretas a las necesidades de las comunidades rurales.

“En este momento, lo que se necesita de manera urgente es la reparación de los caminos vecinales. En ese sentido, se tuvieron algunas respuestas, como la búsqueda de aportes desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y otras instituciones, donde el municipio gestiona la ejecución de obras urgentes”, señaló Pereira.

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Asimismo, se cuestionó la extracción de piedras de las canteras, planteando que, a medida que se realicen las extracciones, también se utilicen los materiales para construir caminos de todo tiempo como forma de compensación, teniendo en cuenta que se está lucrando con un recurso natural.

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