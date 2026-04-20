Padres de Ka’atygue reclaman rubros para garantizar continuidad del 9º grado

Grupo de padres que prefirieron mantener en reserva sus identidades, señalaron que por mucho tiempo, lucharon para que el MEC habilite el 9º; si bien se logró el objetivo, el principal inconveniente es la falta de rubros para docentes.

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Pese a reiterados pedidos realizados por el director de la citada casa de estudios, Lic. Julián Cabrera, y los padres, hasta la fecha, no se obtuvo respuesta favorable, aun cuando se cuenta con 60 alumnos. La preocupación está en que, si no se consigue antes de que finalice el mes, se volvería a perder la habilitación del 9º. En esta comunidad existen numerosos jóvenes que, al terminar el 8º grado, ya no pueden continuar con sus estudios.

Para trasladarse a otras escuelas fuera de la comunidad deben recorrer aproximadamente 36 kilómetros por un camino en mal estado, que en temporada de lluvias se vuelve prácticamente intransitable. Aquellos padres que tienen los medios económicos envían a sus hijos a instituciones educativas de zonas urbanas o de otros distritos, mientras que los jóvenes que no tienen esa oportunidad se resignan a trabajar en las chacras con sus padres.

La Lic. Felisa López, directora de Educación Departamental de Misiones, señaló que el inconveniente se debe a la baja matriculación de alumnos con que cuenta la institución para la asignación del rubro para el 9º grado. Al asumir la dirección departamental, junto con un equipo de la Supervisión, se instalaron en la institución para observar de cerca la realidad y las condiciones en que se encuentra la escuela.

También se asesoró al supervisor zonal, licenciado Fernando Méreles, para que trabaje con la comunidad educativa, teniendo en cuenta que la institución se encuentra alejada de la ciudad. “Nosotros también nos ajustamos a las normativas del Ministerio de Educación y Ciencias cuando nos hablan sobre una cantidad mínima de 10 matrículas para que se puedan asignar los rubros”, señaló la directora.

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Además, mencionó que existen otros planes de estudios que se pueden implementar en la comunidad de Ka’atygue; se trata de la Educación Básica a Distancia (EBA), una modalidad semipresencial. Los alumnos acuden una semana para recibir orientaciones y luego continúan de manera gradual. La directiva busca garantizar que los estudiantes que terminan el 8º grado puedan acceder al 9º y completar su educación básica.

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