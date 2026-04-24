MRA: Mades interviene en “proyecto” de elaboración y depósito de productos domisanitarios

Este viernes, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) intervinieron en un “proyecto” de elaboración y depósito de productos domisanitarios, ubicado en Mariano Roque Alonso.

El procedimiento se dio por presuntas infracciones a leyes ambientales vigentes, ya que durante la verificación se constató el vertido de un producto líquido desde un reactor de 5.000 litros hacia un sistema de desagüe que desemboca en el arroyo Itay.

“Esta situación habría generado efectos no previstos en el entorno”, menciona la institución.

Espuma en el agua

Además de la intervención, también se verificó el cauce hídrico y los técnicos observaron espuma en la superficie del agua, al igual que la presencia de peces muertos en la zona afectada. “Todo lo constatado será remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica del Mades para los procedimientos correspondientes”, sostienen.

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