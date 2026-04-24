Nivel del río Paraguay continúa en aumento

La Dirección de Hidrología registró variaciones importantes en el nivel de los ríos principales del territorio nacional. El río Paraguay continúa en ascenso gracias a las copiosas lluvias registradas en la región duante los últimos días.
El puerto de Asunción amaneció con un aumento de 6 centímetros, llegando a marcar una altura de 2.50 metros. En lo que fue la semana, las aguas ascendueron 0.52 centímetros.
Otra localidad que subió 6 centímetros fue Puerto Antequera, la cual marcó 2.36 metros de altura.
Concepción (2.59 metros), creció 7 centímetros, mientras que Villeta (2.94) e Humaitá (2.78), alcanzaron los 8 centímetros.
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Los puertos de Itá Enramada (2.99) y Alberdi (4.15) tuvieron un aumento de 5 centímetros, mientras que Rosario llegó a los 2.49 metros gracias a que subió 3 centímetros.