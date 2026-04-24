Plantines de cítricos de Cabañas ganan mercado en calidad, tradición y precios accesibles

La familia González, del barrio San Isidro de la compañía Cabañas, ha logrado convertir su trabajo en un emprendimiento reconocido, fruto de más de una década de dedicación, aprendizaje y mejora constante.

Miguel González relató que junto a su padre, Idalino González, iniciaron este camino hace más de 15 años, apostando a la producción de plantines de cítricos como una alternativa de sustento. Con el tiempo, ese esfuerzo fue creciendo hasta alcanzar una producción diversificada que hoy incluye tanto cítricos injertados como nativos.

“Producimos todo tipo de cítricos injertados: naranja, pomelo, limón, kinoto, toronja y mandarina, con sus respectivas variedades”, explicó.

Este sistema permite obtener plantas más resistentes, de mejor rendimiento y con características específicas que buscan los productores y clientes.

A la par también cultivan cítricos a partir de semillas, conocidos como nativos, entre ellos naranja, mandarina, pomelo y limón. Esta opción representa una alternativa más económica, lo que amplía el acceso a distintos sectores interesados en la producción o en el cultivo doméstico.

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El trabajo en el invernadero no se detiene durante el año. Cada etapa del proceso requiere atención permanente, desde la preparación del suelo hasta el seguimiento del crecimiento de las plantas. Sin embargo, uno de los momentos más importantes es la época de injertos, que se desarrolla entre enero y finales de abril.

“En unos seis meses ya contamos con plantas listas para la venta”, comentó Miguel, destacando la rapidez y eficiencia del sistema que manejan.

Esta planificación les hace mantener una oferta constante en el mercado y responder a la demanda de sus clientes.

El cuidado fitosanitario es otro de los pilares de la producción. Según detalló, aplican técnicas específicas para proteger las plantas de enfermedades y plagas.

“Utilizamos productos para combatir hongos, bacterias e insectos. Es un trabajo constante, porque si la planta está sana, el resultado final también es mejor”, afirmó.

Precios accesibles

En cuanto a los precios, señaló que los cítricos injertados tienen un costo de G. 15.000, mientras que los plantines provenientes de semillas se comercializan a G. 10.000.

Esta diferencia permite adaptarse a distintos tipos de clientes, desde productores que buscan mayor rendimiento hasta familias que desean iniciar su propio cultivo.

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Importancia de consumir cítricos

El consumo de cítricos aporta múltiples beneficios para la salud, ya que son una importante fuente de vitamina C, esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico y prevenir resfríos y otras enfermedades. Además, contribuyen a la absorción del hierro, mejoran la salud de la piel y actúan como antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular.

Frutas como la naranja, el limón y el pomelo también favorecen la digestión gracias a su alto contenido de fibra, ayudan a mantener una buena hidratación y pueden contribuir a la salud cardiovascular al reducir el colesterol malo. Incorporarlos en la dieta diaria es una forma sencilla y natural de cuidar el bienestar general. Es por eso que mucha gente busca estas frutas.

El trabajo en Cabañas

La calidad del trabajo realizado en Cabañas ha permitido a la familia González construir una clientela fiel que trasciende lo local.

“Tenemos clientes brasileños y alemanes que viven en Paraguay y compran de nosotros desde hace años”, destacó el viverista Miguel González, remarcando la confianza que han logrado generar con el tiempo.

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Aparte del aspecto comercial, la producción de cítricos también representa una oportunidad para fortalecer la economía rural y promover el arraigo en la comunidad. Emprendimientos como el de la familia González demuestran que, con conocimiento y perseverancia, es posible desarrollar actividades sostenibles y competitivas desde el interior del país.

De esta manera, la compañía Cabañas sigue consolidándose como un punto fuerte en la producción de cítricos en Caacupé, donde el trabajo familiar, la innovación y el compromiso con la calidad se traducen en un producto cada vez más valorado dentro y fuera de la zona.

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