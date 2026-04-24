¿Profes eran las de antes? Invitan a conversatorio por el Día del Maestro

La organización Construir Realidad Inclusiva (CRI) Paraguay, organiza para este sábado, 25 de abril, un conversatorio en el marco del Día del Maestro en Paraguay, bajo el título “Ser Docentes ayer y hoy: Implicancias, desafíos y realidades en torno a la identidad docente”.

La actividad se realiza en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Asunción, en las calles Eligio Ayala 965 entre Estados Unidos y Tacuary. La convocatoria es de 9:00 a 12:00. El acceso es libre y gratuito.

“Los conversatorios del CRI Paraguay se constituyen en un espacio para propiciar el debate sobre los derechos humanos y los procesos de inclusión a fin de incidir, mejorar y transformar las políticas, la práctica y la cultura inclusiva de las personas participantes del espacio”, explicaron desde la organización.

Además, cuentan que la actividad se realiza a partir de la investigación “Identidad profesional docente y autoritarismo” realizada por la magíster Ana Portillo, quien será la conferencista principal del evento.

Día del Maestro en Paraguay: ¿Por qué se celebra el 30 de abril?

El Día del Maestro se celebra en el país cada 30 de abril, desde 1915, fecha establecida por el congreso de educadores que se desarrolló en ese entonces.

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Se trata de un homenaje a los trabajadores que, día a día, guían la educación de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional, según lo acordado por los maestros que participaron de este importante congreso.

En el acto a celebrarse este sábado en Flacso, los organizadores indicaron que la idea es conversar con referentes de organizaciones vinculadas a la educación, desde los distintos roles como la Academia, Institutos de Formación Docente (IFD), universidades, gremios y sindicatos, estudiantes, familias y personas interesadas en general.

MEC: la polémica medida por el Día del Maestro

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), informó, a través de una circular interna emitida el 15 de abril que, no se permiten las celebraciones con suspensiones de clase el próximo miércoles 29 de abril, a modo de adelanto por el Día del Maestro, que se recuerda al día siguiente.

La comunicación se dio, según indicaron desde la cartera, a raíz de los permisos que piden las escuelas y colegios para poder celebrar en esa fecha este día tan especial, considerando que al día siguiente, se declaró asueto, es decir, hay feriado en los establecimientos educativos.

La misiva está firmada por Humberto Ayala, director de Relaciones Gremiales del MEC. “Esta Dirección se ve imposibilitada de otorgar permisos o conceder la liberación de actividades en fechas distintas a las ya consagradas en el calendario escolar”, indica en referencia al 30 de abril.