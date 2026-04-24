Tuberculosis: 28 casos confirmados este año en la Penitenciaría Regional de Concepción y anuncian tamizaje a la población carcelaria

En los últimos meses aumentó la cantidad de personas adultas privadas de libertad, en Concepción, que están enfermas de tuberculosis. Solo en este abril de 2026 fallecieron cuatro reos a consecuencia de esta enfermedad; además, también portaban otras patologías.

De acuerdo con las estadísticas que maneja la Primera Región Sanitaria, a los reos que fueron diagnosticados con la enfermedad se les realiza el tratamiento y seguimiento por profesionales.

Actualmente, 58 internos están en tratamiento; en lo que va del año 2026, son 28 los casos positivos de la enfermedad. En el año 2025 se confirmaron 204 reos con tuberculosis.

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En tanto, los registros oficiales del programa de tuberculosis del MSPyBS, en el sistema penitenciario del país, reportan 1.729 casos.

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Tamizaje

Para el 5 de mayo próximo se prevé el inicio de los trabajos sanitarios programados por la directora del Programa de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Sarita Aguirre; la supervisora del programa de tuberculosis en Concepción, licenciada Melissa Valdez; y la Primera Región Sanitaria.

De acuerdo con el anuncio realizado por el director de la Primera Región Sanitaria, doctor Cecilio Roig, el tamizaje se hará a toda la población del penal ubicado a 5 kilómetros al este del centro urbano de Concepción.

El tamizaje consiste en un procedimiento médico preventivo para detectar enfermedades en etapas tempranas.

Se utilizarán equipos de rayos X inteligentes y pruebas GeneXpert, que es un sistema de diagnóstico que ofrece resultados en aproximadamente 2 horas.