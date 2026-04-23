Revelan la cantidad de reclusos de la cárcel de Concepción muertos por tuberculosis

La cuarta persona fallecida estaba privada de libertad hace un mes en el penal ubicado a 5 kilómetros al este del centro urbano de Concepción. Según explicó la directora del programa de Tuberculosis del MSPYBS, doctora Sarita Aguirre, el paciente también presentaba otras patologías. Es el tercer caso en lo que va del mes de abril.

“Lamentablemente son cuatro casos, son personas que no solamente tenían tuberculosis, sino que también otras patologías de base. Al tener tuberculosis sabemos que tienen un mayor riesgo de fallecimiento, son personas con tratamientos previos de tuberculosis y luego abandonan los tratamientos”, explicó.

Agregó que existen numerosos casos de personas que, estando en prisión, son diagnosticadas y reciben tratamiento, pero al salir en libertad ya no continúan.

“Algunos también tienen problemas de adicción y todo eso hace que la persona tenga mayor riesgo de fallecer”, mencionó la doctora Aguirre.

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Por otro lado, la licenciada Melissa Valdez, supervisora del programa de Tuberculosis en Concepción, dijo que este jueves se reunió con el director de la cárcel, Andrés Cabral. Además, verificó si los casos están notificados y si los enfermos realizan o no los tratamientos contra esta enfermedad.

Recordó que uno de los fallecidos recientemente, estando en libertad, había sido diagnosticado con tuberculosis y ya en prisión, lamentablemente, el paciente no pudo resistir a la enfermedad y falleció.