Caso Sanabria Vierci: A casi un año de ser excluida, querella espera respuesta de la Corte

La exclusión como querellante del señor Ceveriano Jacquet Olmedo, padre de Osvaldo Darío Jacquet Valdez, una de las víctimas fatales del choque protagonizado por Eugenio Sanabria Vierci, en noviembre de 2024 en San Bernardino, se resolvió el 13 de junio de 2025 por parte del Tribunal de Apelación de Cordillera, integrado por los camaristas Segundo Ibarra, Mirta Granado y Carlos Cabriza.

El tribunal de alzada resolvió hacer lugar al planteamiento de la defensa de Sanabria Vierci y revocó la resolución dictada en primera instancia el 13 de mayo de 2025, por el juez penal de Garantías de Caacupé, Augusto Acuña, admitiendo la querella adhesiva representada por el señor Ceveriano Jacquet Olmedo.

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En su argumentación, los camaristas sostuvieron que, conforme a la legislación civil y penal vigente, la única persona con legitimación prioritaria para intervenir como querellante adhesivo es la hija menor de edad de Osvaldo Darío Jacquet Valdez, por ser su pariente más cercano y heredera directa.

Contra el fallo del Tribunal de Apelaciones el padre de la víctima, bajo patrocinio del Abg. Carlos César Trapani, presentó a fines de junio de 2025 una acción de inconstitucionalidad, solicitando a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revoque la decisión y confirme como querellante adhesivo al señor Ceveriano Jacquet Olmedo.

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Acción en caso Sanabria Vierci sigue pendiente

Este miércoles 22 de abril el Abg. Carlos César Trapani, en representación de Ceveriano Jacquet, volvió a presentar un urgimiento a la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, solicitando que resuelva la acción promovida el 30 de junio del año pasado, en la Causa N° 5491/2024 caratulada “Eugenio María Sanabria Vierci s/ supuesto hecho punible contra la vida (homicidio culposo) y contra la seguridad de las personas en el tránsito terrestre (exposición al peligro en el tránsito terrestre)”.

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Es el segundo urgimiento que presenta el padre de la víctima Osvaldo Darío Jacquet Valdez a Sala Constitucional de la CSJ, integrada por los ministros Gustavo Santander Dans, César Diesel Junghanns y Víctor Ríos Ojeda; para que se expida sobre la acción promovida.

En la acción se cuestiona la decisión del Tribunal de Apelación de Cordillera, argumentando que vulnera los derechos de la víctima al manipular el sistema jurídico, aplicando indebidamente las reglas de la herencia al proceso penal. En ese sentido, se alega que fueron violados, además del debido proceso, la seguridad jurídica y la obligación que tienen los jueces de fundamentar debidamente sus resoluciones.

Al promover la acción Trapani solicitó que el caso sea tratado por los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, es decir, no solo por los tres miembros naturales de la Sala Constitucional señalados más arriba.

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Eugenio Sanabria Vierci, de la Agrupación Especializada a su casa

Eugenio María Sanabria Vierci estuvo preso desde noviembre de 2024, primero por disposición de la jueza Silvia Cáceres, quien dispuso la reclusión del procesado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre en la Penitenciaría de Emboscada.

Sin embargo, posteriormente de oficio y por providencia, la misma magistrada dispuso que cumpla la medida cautelar en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Finalmente, el 2 de abril de 2025 el juez de Garantías de Caacupé Augusto Acuña resolvió revocar la prisión preventiva y ordenó el arresto domiciliario para Eugenio Sanabria Vierci, medida que el procesado cumple hasta la fecha.

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A casi un año también que la fiscal Zulma Benítez haya presentada la acusación, hasta ahora sigue pendiente la audiencia preliminar de la causa. Es decir, Eugenio Sanabria Vierci hace más de un año está cumpliendo en su casa una eventual condena; y hasta ahora no se ha realizado siquiera la diligencia en la que debe resolverse si la presente causa va a juicio oral.

Choque causado dejó cuatro fallecidos

El trágico percance ocurrió sobre el domingo 10 de noviembre de 2024 sobre la ruta Luque - San Bernardino y dejó como saldo cuatro personas fallecidas. El choque frontal se dio entre una camioneta Volkswagen negra y un automóvil Kia rojo, cuyo brutal impacto quedó registrado en cámaras de circuito cerrado.

En las imágenes, se observa cómo la camioneta Volkswagen, conducida por Eugenio María Sanabria Vierci, quien según la Policía dio positivo al alcotest con 0,622 mg/L de alcohol en sangre, circulaba a alta velocidad y de forma imprudente. En un momento, el vehículo ingresó al carril contrario, impactando violentamente contra el automóvil Kia rojo.

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A raíz del choque, tres ocupantes de este vehículo perdieron la vida: Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; Kristin María Blumenröther, de 40 años, de nacionalidad alemana; y Philipe Jacquet Valdez, de 2 años, también de nacionalidad alemana.

El fuerte impacto provocó que la camioneta volcara, colisionando luego contra un tercer vehículo, un Hyundai gris conducido por Víctor Ariel Serafini Bobadilla. En este automóvil viajaba Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 55 años, madre del concejal de San Bernardino, Eduardo Pattender, quien también perdió la vida en el accidente.