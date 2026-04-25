Esto revela la Iglesia la situación de familias en Paraguay: ¿qué exigen?

El Día Nacional de la Familia se celebra cada cuarto domingo de abril. Adelantando la festividad de mañana, la Coordinación Nacional de Pastoral Familiar y Vida de la Conferencia Episcopal Paraguaya emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan numerosas familias en el país.

Entre los principales desafíos mencionados se encuentran la pobreza, la migración forzada, las limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación, así como situaciones de violencia, adicciones y desintegración del núcleo familiar.

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Problemáticas que impactan en el núcleo familiar

Según el comunicado emitido a través de las redes oficiales, estas situaciones no solo afectan la estabilidad de los hogares, sino que también repercuten directamente en el desarrollo social. En ese sentido, hicieron énfasis en que la familia sigue siendo un espacio crucial para la formación de valores como el respeto, la responsabilidad, el diálogo y la solidaridad.

No obstante, reconocieron que muchas familias atraviesan contextos complejos que dificultan el cumplimiento de este rol, especialmente en sectores vulnerables.

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Llamado al Gobierno

En ese contexto, desde la institución también exhortaron a las autoridades y a la sociedad en general a asumir un compromiso más firme con la protección y fortalecimiento de las familias.

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En particular, instaron a impulsar políticas públicas y acciones concretas que garanticen mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos y acompañamiento a los hogares en situación de vulnerabilidad.

La familia como pilar para la sociedad

A través del comunicado, la Iglesia recuerda que la familia es considerada un pilar fundamental de la sociedad paraguaya, tal como lo establece la Constitución Nacional. En ese contexto, sostienen que no es posible construir el bien común sin familias estables y acompañadas.

Finalmente, el mensaje invita a reflexionar sobre el rol de la familia en la construcción de una sociedad más equitativa, destacando la importancia de fortalecer los vínculos y promover entornos de convivencia saludables.