La Casa de la Cultura en San Pedro se cae a pedazos pese a convenios de restauración

La Secretaría Nacional de Cultura llegó en febrero del año pasado a San Pedro de Ycuamandyyú, firmó acuerdos con autoridades locales y difundió el inicio del programa Tekorenda, pero no se registran avances concretos. La intervención quedó en etapa discursiva.

El histórico edificio colonial, ubicado en el predio municipal en pleno centro, se encuentra cerrado y con signos visibles de deterioro, mientras sus estructuras se debilitan con el paso del tiempo. La falta de intervención acelera su deterioro.

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El convenio firmado entre la Secretaría Nacional de Cultura, la Gobernación y la Municipalidad tenía como objetivo rehabilitar y reactivar el espacio como centro cultural participativo. Sin embargo, la ejecución no se materializó.

El programa Tekorenda buscaba revalorizar el patrimonio cultural y convertir el sitio en un espacio dinámico para la comunidad, pero la realidad actual dista del proyecto anunciado. El edificio permanece en abandono.

En su interior, objetos históricos y piezas del museo se encuentran deteriorándose, afectando el patrimonio cultural local que antes era utilizado para actividades educativas y artísticas. La pérdida cultural es progresiva.

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Previo a la firma del convenio, incluso se realizaron talleres participativos con jóvenes para proyectar el uso del espacio, lo que generó expectativas en la comunidad. Las propuestas no pasaron a la acción.

Hoy, el edificio continúa deteriorándose, reflejando una brecha entre los anuncios oficiales y la ejecución de obras. La situación genera críticas ciudadanas.

El intendente Carlos Quiñónez afirmó que alertó recientemente sobre el estado del inmueble y que desde la Secretaría respondieron que acudirán a apuntalar la estructura. Cuestionó que esa medida no resuelve el problema de fondo.

“La solución es iniciar la restauración”, insistió el jefe comunal, mientras la histórica Casa de la Cultura sigue en riesgo de colapso. La urgencia crece ante la inacción.