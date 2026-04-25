Nacionales
25 de abril de 2026 - 12:56

La Casa de la Cultura en San Pedro se cae a pedazos pese a convenios de restauración

Interior deteriorado con paredes de ladrillo expuesto y vigas de madera dañadas.
La Casa de la Cultura en San Pedro se encuentra en un estado crítico de abandono y deterioro.Omar Acosta

SAN PEDRO. Autoridades firmaron convenio y anunciaron la restauración de la Casa de la Cultura, pero a más de un año, el edificio sigue clausurado y en evidente deterioro. Lo que comenzó con anuncios oficiales hoy se traduce en abandono.

Por Omar Acosta

La Secretaría Nacional de Cultura llegó en febrero del año pasado a San Pedro de Ycuamandyyú, firmó acuerdos con autoridades locales y difundió el inicio del programa Tekorenda, pero no se registran avances concretos. La intervención quedó en etapa discursiva.

El histórico edificio colonial, ubicado en el predio municipal en pleno centro, se encuentra cerrado y con signos visibles de deterioro, mientras sus estructuras se debilitan con el paso del tiempo. La falta de intervención acelera su deterioro.

Treinta personas sonríen en exterior, frente al edificio del Departamento de Cultura, vistiendo ropa casual en un ambiente festivo.
El año pasado, las autoridades firmaron convenios, se tomaron fotos, pero se olvidaron de trabajar

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El convenio firmado entre la Secretaría Nacional de Cultura, la Gobernación y la Municipalidad tenía como objetivo rehabilitar y reactivar el espacio como centro cultural participativo. Sin embargo, la ejecución no se materializó.

El programa Tekorenda buscaba revalorizar el patrimonio cultural y convertir el sitio en un espacio dinámico para la comunidad, pero la realidad actual dista del proyecto anunciado. El edificio permanece en abandono.

Estructura deteriorada de la Casa de la Cultura, rodeada de vegetación y residuos, sin personas presentes.
La población de San Pedro observa el deterioro de la Casa de la Cultura, sin avances en su restauración.

En su interior, objetos históricos y piezas del museo se encuentran deteriorándose, afectando el patrimonio cultural local que antes era utilizado para actividades educativas y artísticas. La pérdida cultural es progresiva.

Previo a la firma del convenio, incluso se realizaron talleres participativos con jóvenes para proyectar el uso del espacio, lo que generó expectativas en la comunidad. Las propuestas no pasaron a la acción.

Hoy, el edificio continúa deteriorándose, reflejando una brecha entre los anuncios oficiales y la ejecución de obras. La situación genera críticas ciudadanas.

El intendente Carlos Quiñónez afirmó que alertó recientemente sobre el estado del inmueble y que desde la Secretaría respondieron que acudirán a apuntalar la estructura. Cuestionó que esa medida no resuelve el problema de fondo.

“La solución es iniciar la restauración”, insistió el jefe comunal, mientras la histórica Casa de la Cultura sigue en riesgo de colapso. La urgencia crece ante la inacción.

Ambiente exterior de la Casa de la Cultura en mal estado, con techado deteriorado y vegetación frondosa alrededor.
La Casa de la Cultura de San Pedro muestra señales de abandono y deterioro en su estructura.