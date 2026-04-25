Peña confirma al doctor Hassel Jimmy Jiménez como nuevo consejero del IPS

De acuerdo con lo informado por el IPS, el doctor Jiménez asume oficialmente el cargo como consejero institucional, incorporándose al equipo directivo de la previsional. El nuevo integrante del Consejo es médico pediatra, magíster en Educación Médica Superior y especialista en Pediatría. En el ámbito académico, se desempeña como profesor titular y jefe de cátedra de Clínica Pediátrica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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En su trayectoria profesional también figura como exjefe del Departamento de Terapia Intensiva Pediátrica de la FCM-UNA, además de haber sido director y editor de la Revista de Pediatría de la Sociedad Paraguaya de Pediatría entre 2004 y 2007.

Actualmente, el doctor Jiménez es Jefe de la Cátedra y Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Escuela desde 2021, y además ejerce como Director de la revista ANALES de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

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Un solo consejero renunció

La renuncia del doctor González se dio luego de que el nuevo presidente solicitara a todos los miembros del Consejo del IPS que pusieran su cargo a disposición. El doctor Isaías Fretes fue designado esta semana como titular de la previsional, en medio de múltiples escándalos de negligencia, falta de medicamentos, infraestructura en mal estado y quejas de los mismos médicos.

El presidente confirmó ayer que, hasta el momento, un solo consejero puso su cargo a disposición, mientras que el resto permanece en silencio. El lunes encabezará su primera sesión como presidente del Consejo Directivo y anunció que volverán a transmitir todas las reuniones.