Consejero de IPS está “renunciante” por “lealtad”: esto dijo sobre la salida de Jorge Brítez

El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social fue cambiado este mediodía por el presidente de la República, Santiago Peña. Jorge Brítez deja la titularidad que ejercía desde agosto del 2023 y será reemplazado por el doctor Isaías Ricardo Fretes, reconocido coloproctólogo y docente de la UNA.

El Dr. Gustavo González, consejero de IPS, en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, fue consultado sobre este cambio e indicó que situaciones así siempre generan nuevas expectativas, pero que hasta el momento no han conversado con el nuevo titular.

“Las expectativas siempre son muchas para el Instituto de Previsión Social. Nosotros estamos como consejeros expectantes y de conversar con él, todavía no hemos conversado, ya que el cambio se dio hoy prácticamente al mediodía”, mencionó.

Posteriormente, mencionó que la información que él tiene es que el expresidente, doctor Jorge Brítez, presentó su renuncia al presidente de la República y que fue aceptada.

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Uno de los pedidos del presidente Peña es la de humanizar Fel IPS, algo que según el doctor González se fue perdiendo, en el sentido de -señaló- no otorgar todo lo que al asegurado le corresponde.

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“Desde el momento en que no podemos cubrir sus necesidades para su satisfacción, llámese medicamentos o turnos, podemos tomarlo de ese lado”, sostuvo.

En otro momento, el consejero del IPS anunció que está renunciante, decisión tomada en lealtad a la persona que lo llevó a ese lugar.

“Yo fui con él y debo salir con él. No puedo yo quedarme en un lugar donde el nuevo presidente tiene todo el derecho a elegir con quién quiere trabajar”, finalizó.